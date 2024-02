Intentaron tomar una sede del Conicet por los recortes de becas: "Enfrentamos un ajuste terrible"

Este miércoles, más de 500 científicos, becarios y estudiantes se congregaron en la explanada del Polo Científico para reclamar el otorgamiento de 1600 becas del CONICET, alegando que estas se redujeron a menos de la mitad y advirtiendo que el organismo está "absolutamente paralizado y en estado crítico".

En paralelo, un grupo permaneció en el interior del edificio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, exponiendo su reclamo para que se publiquen los listados de las becas, expresando cantos contra el Gobierno e intentando tomar una de las sedes del organismo.

"El conocimiento es soberanía. La ciencia y la universidad pública se defienden" y "No al vaciamiento del Conicet", eran algunas de las leyendas que se podían leer en los carteles de los manifestantes de la comunidad científica.

Fue cerca de las 15hs cuando un grupo de investigadores, nucleados dentro del grupo "Jóvenes Científicxs Precarizadxs", informaron que estaban "ocupando el Conicet". "Subimos al piso 11 mientras está reunido el Directorio. No nos vamos sin respuestas", expresaron en diferentes videos difundidos en redes sociales. Finalmente se retiraron en medio de un estricto operativo policial.

"Nos movilizamos porque en el Conicet, como en todo el Estado, estamos enfrentando un ajuste terrible, por el hecho de que se aplica el Presupuesto 2023 sin actualizaciones", señaló María Duperrón, delegada de ATE-CONICET, en diálogo con Ari Lijalad por Habrá Consecuencias en El Destape Radio.

“Hay una intención de vaciar el Conicet”

Al respecto, explicó que alcanzaron un compromiso de las autoridades para publicar el listado de becas en el mediano plazo, aunque solo se les ofrecieron 600 becas, "menos de la mitad", y lamentó: "Muchísimos estudiantes estaban esperando ingresar al organismo, había grupos de investigación que dependen de eso para desarrollar distintas líneas de trabajo, y todo se va a achicar indudablemente".

"Esperamos ver lo mismo en becas posdoctorales, en ingresos a carrera, y eso quiere decir que quedan afuera compañeros que vienen hace años desarrollando líneas de investigación que van a quedar truncas", manifestó.

Así, amplió: "Es una situación de muchísima incertidumbre y preocupación que compartimos todos los compañeros, porque con la amenaza explícita de este gobierno al empleo estatal, prevemos que haya muchos despidos más, incluso compañeros con mucha antigüedad que vienen hace años con contratos", amplió Duperrón.

Toma en el piso 11 del edificio durante la reunión del Directorio.

En este marco, también reclamó que "están demorando en pasar los fondos de funcionamiento" y agregó: "Hay muchísimos subsidios que se asignaron y no se van a dar o no se sabe que va a pasar y no vamos a poder salir al campo".

"Comprometer no se comprometieron a mucho, lo que dijeron es que el miércoles van a seguir discutiendo todos estos temas, así que el miércoles seguramente vamos a volver a convocar para seguir tratando mejores condiciones para los compañeros", anticipó la delegada de ATE-CONICET.

Producto de la fuerte manifestación, los científicos y becarios del organismo fueron recibidos por el directorio y el presidente del organismo, Daniel Salomone, aunque "sin acuerdo, ni certezas", según señaló el investigador e integrante de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), Jorge Geffner.

"Hablamos 20 minutos. Hay 1600 becas que ya están evaluadas y tendrían que haber sido comunicadas el 12 de enero y no tenemos ninguna comunicación. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. El diálogo fue tranquilo, pero no acordamos nada porque no tuvimos certeza alguna", detalló.

En este contexto, Geffner explicó que el objetivo de las 1600 becas no es incrementar el personal del organismo científico y aclaró que "un número similar se cae luego de cinco años de trabajo, porque se expira la beca". Además, si bien Raicyt anunció que volverán a tener una reunión el viernes, también anticipó que los reclamos continuarán y incluso irán al Congreso.



AS./fl