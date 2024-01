“Hay una intención de vaciar el Conicet”

Días complejos se viven en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Trabajadores de este organismo aseguran que ya comenzaron los despidos y se preparan para enfrentar un panorama mucho más grave con el correr de los meses. Incluso consideran que el gobierno de Javier Milei busca hacer un vaciamiento del organismo. El pasado miércoles hubo protestas en todo el país y Córdoba no fue la excepción.

Un grupo de trabajadores se movilizó por las calles céntricas de la ciudad con consignas en contra del ajuste en la ciencia. Santiago Benítez Vieyra, biólogo, investigador del Conicet y representante de los trabajadores del Estado, explicó a PERFIL CÓRDOBA que el martes pasado fue el momento en que se conocieron los primeros recortes que afectaron a trabajadores contratados, vinculados al área de administración de la institución científica, no a investigadores ni becarios. Por el momento son cinco los despedidos en Córdoba, pero no se descuenta que el número vaya creciendo con el correr de las semanas.

“Se conocieron medidas que no afectan sólo a estos trabajadores, sino a la inmensa mayoría porque están contratados y a todos les cambiaron la forma de vinculación. Ahora los nuevos contratos son por tres meses, lo cual abre la puerta a que los dejen cesantes en cualquier momento. Por si fuera poco, la situación de estos trabajadores ya era muy precarizada y ahora están mucho peor”, advirtió.

Pero esta no fue la única medida que generó un tembladeral en el Conicet en la última semana. El martes el nuevo directorio del organismo comunicó la decisión de postergar la publicación de los resultados de las becas doctorales y promociones de investigadores. “Esto afecta a los estudiantes de licenciatura que están haciendo la tesis y a egresados recientes que quieren comenzar con su tesis. Muchas veces la manera de hacer un doctorado es con becas del Conicet, todo eso está suspendido. Es la primera vez que se suspenden las becas doctorales”, indicó Benítez Vieyra.

Motosierra en acción. El trabajador del Conicet contó además que están juntando plata para insumos básicos, como productos de limpieza, debido a que el presupuesto que está ejecutando es el asignado para 2023 sin ninguna actualización y los embates de la inflación en algunos rubros se combaten a pulmón. Pero las consecuencias son mayores: “Hay gente que ingresó a la carrera de investigador, a quienes se les otorgan becas extraordinarias debido a que las designaciones demoran y todo eso se cayó, no hay prórrogas, no hay becas extraordinarias ni de finalización de carrera. Por si fuera poco el 31 de marzo es la fecha en la que terminan la mayoría de las becas y mucha gente se va a quedar sin trabajo”, expresó.

El biólogo reflexionó sobre la situación y aseguró que al principio “hubo mucha incredulidad de que esto llegara a pasar. En la práctica no es la primera vez que enfrentamos un presupuesto malo y se busca la manera de subsanarlo, pero esto es distinto. Ya se ven las consecuencias del ajuste. Tenemos el sueldo de trabajadores del estado, no se abre la paritaria y el sueldo se va a licuar”, analizó. “En estos momentos hay una fuerte indignación, hay despidos y gente que ve cortada su carrera científica , no queda otra más que organizarse. No hay que caer en la desesperación frente a este panorama. Es un ataque a las condiciones de vida, tal vez lo veamos primero los trabajadores estatales pero se irá extendiendo a toda la población. Hay un vaciamiento del Conicet y es un duro golpe a la ciencia. Mucha gente va a buscar trabajo en otros países para poder desarrollar su conocimiento”.

El investigador indicó que el país va a sentir las consecuencias de estas medidas ya que “el Conicet actúa en muchas cosas que el mercado no tiene nada que ver” y citó algunos ejemplos: “Desde aquí se investigan qué enfermedades existen en poblaciones vulnerables. Eso el mercado no lo va a hacer. O investigar efectos nocivos de agroquímicos en poblaciones urbanas, o analizar de manera social factores que mejoran la vida de sectores en extrema vulnerabilidad. Nada de eso va a hacer el mercado. Claramente son funciones básicas para el país y si el Conicet se ve disminuido, desmantelado, nadie las hará”, subrayó.

“Cientificidio”. Sonia Winner, doctora en Ciencias Sociales y trabajadora de Conicet apuntó a Télam que los despidos en trabajadores administrativos "es el inicio de un cientificidio, porque vaciar el sistema y empezar a despedir trabajadores administrativos es el comienzo del vaciamiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país". En tanto que una de las postulantes a la beca doctoral 2023, Abril Marcolongo, dijo que como presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA “cuenten con nuestro apoyo y solidaridad”. “Nuestro país necesita de nosotros, de los estudiantes, de los becarios doctorales para salir adelante. No es posible tener soberanía en este país si no es con un sistema científico y tecnológico sólido. Y eso sólo es posible si lo hacemos con las becas doctorales”, precisó.