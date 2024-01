Destruir lleva un instante, reconstruir requiere generaciones

No hay dudas de que nuestro sistema de salud atraviesa una crisis de la que no se logra salir. Lo sabemos quienes trabajamos en él y lo padecemos todos los argentinos. Frente al escenario que plantean los cambios al sistema de salud propuestos en el DNU 70/23 y en la ley ómnibus, la pregunta que surge es cuál de los múltiples problemas del sistema de salud resuelven estos proyectos. La respuesta es simple: ninguno. Por el contrario, los agrava.

En el sistema de salud argentino conviven dos tipos de fragmentaciones: por un lado, aquella que llamamos “vertical”, que segmenta la gestión de la atención entre la Nación, cada provincia y cada municipio. Por otro lado, la “horizontal”, en la que conviven tres subsistemas: el público, el de las obras sociales –tanto sindicales como las provinciales, universitarias y el PAMI, entre otras–, y las empresas de medicina prepaga. Esto permite que una misma persona pueda tener doble y hasta triple cobertura.

El acceso a la salud debe ser uniforme para toda la ciudadanía, independientemente de su condición social o distribución geográfica. La atención de la salud debe ser integral y costo-efectiva. Ir de un consultorio a otro, de un laboratorio a otro, de una fila a otra, además de dificultar el acceso, resulta ineficiente y una forma de administración de recursos poco eficaz.

Estos son solo algunos de los problemas del sistema. No es lo mismo una mirada integral sobre el cuidado de la salud de cada una y cada uno de nosotros en un centro de salud que una acción dispersa de médicos y médicas en farmacias que, sin conocer nada de la historia clínica de quien consulta pueden estar recetando un medicamento que, lejos de curar, puede dañar. Tenemos que cuidar y jerarquizar a las y los trabajadores de la salud. Y una vez más surge la pregunta: ¿cuál de las reformas propuestas colaboran con este fin?

Al mismo tiempo, desregular el precio de las cuotas de la medicina prepaga desarticula el sistema de salud en lugar de integrarlo. Los tres subsistemas son interdependientes y solidarios: no es posible reformar uno sin que tenga impacto en el resto. El aumento de las cuotas de las prepagas no solo va a tener como consecuencia menos afiliados, sino que elimina parte de la contribución a las obras sociales y, con ella, determina menos garantías a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables y, por último, repercutirá en una mayor demanda al sistema público de salud. ¿Están todas las provincias y los programas nacionales en condiciones de dar respuestas a estas nuevas demandas?

Un Estado que no regula expone a las y los ciudadanos a una mayor indefensión cuando su acceso a la salud se ve dificultado. Un Estado que no regula el acceso a la salud obliga a sus ciudadanos a una peor calidad de vida. Especialmente a quienes no cuenten con tiempo y recursos para ir a la Justicia que, al mismo tiempo, se sobrecargará aún más.

El acceso a la salud y a una mejor calidad de vida tampoco es posible en un país sin un sistema científico tecnológico sólido y de calidad. El desarrollo de la investigación es un puente entre la producción de conocimiento y su aplicación, tanto en el sistema productivo como en la sociedad. Ofrece soluciones para problemas existentes o futuros y nos permite acceder a la innovación tecnológica a un costo menor –de patentes, insumos y productos–. Esto no puede existir con presupuestos congelados y, al mismo tiempo, nos expone a un nuevo éxodo de investigadores, como ya ocurrió en varias oportunidades a partir de 1966.

La prevención y atención de la violencia es también una cuestión de salud pública. Las reformas propuestas en la ley ómnibus a la ley Micaela ignoran su objetivo primario: construir una sociedad sin violencia basada en género. La propuesta desconoce que esta no se refiere, únicamente, a la violencia intrafamiliar ni que no es responsabilidad, únicamente, de los organismos competentes. La violencia de género no es un tema exclusivo de las mujeres y nosotros, los varones, tenemos mucho que aprender y aportar.

Evitar la violencia es, también, sostener espacios de promoción y protección de derechos, como el Inadi, instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Sobre todo, en épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación con el género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros.

Hablar de salud es evitar las muertes por abortos clandestinos. La reforma a la ley de los mil días deja abierta la posibilidad de que la búsqueda activa de embarazadas vulnerables resienta su autonomía para continuar o no con el embarazo y las empuje a los abortos clandestinos. El sistema de salud tiene que buscar a todas las personas para acercarlas a las mejores medidas preventivas y curativas, no solo a algunas, en una etapa de la vida, y mucho menos con motivos sesgados.

Como se dijo al principio, nos queda mucho por hacer: demos todos los debates necesarios para mejorar la calidad de vida de la población, pero evitemos que el apuro y la falta de reflexión nos lleve a daños irreparables. Destruir lleva un instante, reconstruir requiere generaciones.

*Director ejecutivo de Fundación Huésped.