Stephen King cumple 50 años como el escritor más rico del mundo

El 5 de abril pasado se cumplieron 50 años del debut como escritor de Stephen King (76). Lo hizo publicando Carrie, su cuarta novela escrita. En 1973 envió el original a Doubleday & Co. Vivía con su esposa Tabitha en North Windham, al sur de Maine. No tenían línea telefónica porque no llegaban con el dinero a pagar la factura, motivo por el cual la editorial envió un telegrama para avisarle de la publicación.

Hoy, en abebooks.com, un ejemplar para coleccionistas de esta primera edición se ofrece a un valor de US$ 22 mil. Carrie resultó un éxito de ventas y por los derechos para la impresión en formato de bolsillo King sumó US$ 400 mil de manera inmediata, equivalentes a 2,3 millones de hoy.

En paralelo, Brian De Palma pagó US$ 2.500 (a valor actual, US$ 14.500), por los derechos para cine, versión homónima que contó con las actuaciones de Sissy Spacek, Nancy Allen y John Travolta, estrenada en noviembre de 1976. Con un presupuesto de US$ 1,8 millones, solamente en Canadá y Estados Unidos, recaudó más de 33 millones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es decir, al debut de King como escritor siguió una boda con el cine, relación que será fructífera y sinérgica. Tanto es así que, a la publicación de la novela El resplandor en 1977, le siguió tres años más tarde la versión cinematográfica de Stanley Kubrick (con la actuación de Jack Nicholson). Partió de un presupuesto de US$ 19 millones para recaudar 47,3 millones. Ya en 1999, el presupuesto de la versión cinematográfica de La milla verde (con la actuación de Tom Hanks), fue de 60 millones, recaudando en taquilla más de 285 millones. Se calcula que todas las películas basadas en sus libros generaron una taquilla de 1.700 millones.

A los 50 años como escritor de Stephen King existe un cálculo que lo ubica como uno de los tres escritores más ricos del mundo, cuyo patrimonio neto se cree en US$ 500 millones. La replicación de los libros de King en el cine duplicaría dicho patrimonio (considerando que fue productor), colocándolo a la par de J.K. Rowling, a la que se le atribuyen US$ 1.100 millones.

Para business2community.com, la cifra de 500 millones se compone por los siguientes ingresos en dólares: adelanto por Carrie, 2.500; venta de derechos de libro de bolsillo de Carrie, 400 mil; ganancias 2010-2019, 194 millones; ganancias anuales promedio (proyectadas al día de hoy), 20-22 millones; derechos de películas, no revelado; bienes raíces 7 millones.

A diferencia de sus compañera de podio, King no se ciñó a un solo género, como la fantasía adolescente. Su producción va del terror al fantástico, incursionando en temáticas como crimen, suspenso, misterio y ciencia ficción, incluyendo la combinación de todas ellas. También se le asigna la venta de más de 350 millones de ejemplares, con traducciones a más de 50 idiomas, sobre una producción de 63 libros (algunos con seudónimos como John Swithen y Beryl Evans), que incluyen novelas y más de 200 cuentos.

Según la revista Forbes, su obra consta de 97 libros físicos publicados. Al desglosar esta cifra por décadas, King publicó en la primera, 20 tomos; en la segunda, 19; en la tercera, 24; en la cuarta, 16; y en la última, 18. La producción es mucho mayor si se considera que escribió guiones de cine, de series, cómics, así como libros con sus hijos, Owen y Joe.

Ahora bien, ¿cuánto valor económico representó para él cada página que escribió? En un cálculo aproximado, los 97 libros físicos publicados equivalen a 70 mil páginas. En 50 años de carrera como escritor, esto implica la producción de 1.400 páginas al año. Si el año de un trabajador tiene un promedio de 200 días hábiles, esto equivale a que produjo 7 páginas por día en jornadas laborales de 8 horas. Páginas listas para la publicación, lo que implica correcciones y relecturas. Es decir, al escribir cada página (casi una hora), Stephen King ganó US$ 7.142; algo así como 50 mil dólares diarios.

¿Y qué hizo King con tanto dinero? Al menos no tiene un equipo de Fórmula-1, ni envía gente al espacio con una empresa aeroespacial. Es un escritor. Como tal, posee al menos tres propiedades: la casa victoriana de 1870 en Bangor, Maine, que se convertirá en un refugio para escritores y un museo; la casa de verano en la región del lago de Lovell, Maine, ubicada cerca de la frontera con New Hampshire; y una mansión frente al mar en Sarasota, Florida, Golfo de México. A través de la Fundación Stephen y Tabitha King, donó millones a diversas causas, incluidas bibliotecas, escuelas y organizaciones artísticas. Junto a su esposa son propietarios de Zone Radio Corp., un grupo de estaciones de radio.

Fuera de semejante fortuna habita el trauma que King sufrió a los 8 años y considera el detonante de la necesidad de escribir: su amigo, compañero de juegos, murió atropellado por un tren frente a sus ojos. Durante días, el niño Stephen quedó en silencio.