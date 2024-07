Duro cuestionamiento del presidente de AMIA a grupos feministas, Unicef y organizaciones de DD.HH.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, encabezó el acto a las víctimas del atentado a la mutual judía en el 30° aniversario, y cuestionó duramente a los grupos feministas, las organizaciones de derechos humanos y hasta Unicef, a quienes acusó de no haber apoyado los reclamos tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre del año pasado.

"No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyan la barbarie terrorista", advirtió, y reclamo: "Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos. Las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos".

Una de las primeras entidades contra las que apuntó fue la Cruz Roja, a la que le endilgó tener una vasta experiencia histórica en "falta de compromiso". "Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi, o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror. Siempre mirando para otro lado".

Más adelante también criticó la falta de apoyo del feminismo, cuando se conocieron las imágenes de las mujeres secuestradas por Hamas en Israel.

"No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras, para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas 'Te creo hermana' o 'Ni una menos', tengan una letra chica que no leímos y dice 'salvo que seas judía", disparó.

Luego, Linetzky sostuvo que "no fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos, para que Unicef muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos Bibas?".

La referencia fue a Kfir y Ariel Bibas, quienes se encuentran entre los más jóvenes que todavía mantienen como rehenes de Hamas en Gaza.

El presidente de la AMIA apuntó contra el Congreso y la Justicia: "Hagan su trabajo"

En ese mismo sentido también señaló a las organizaciones argentinas de defensa de los Derechos Humanos. "¿Qué están esperando? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? Acaso… ¿Hay desaparecidos o secuestrados por quienes no vale la pena reclamar?".

"Exigimos el regreso de todos los rehenes YA. En forma inmediata. El mundo no puede permitir que permanezcan en manos de asesinos…. Al igual que entonces, con vida los llevaron, con vida los queremos", exclamó.

"¿Como se explica tanta parcialidad? Tanto ataque cultural y periodístico desmedido contra la única democracia de medio oriente. Muchos de los grupos del LGTB prefieren callar o incluso hasta flamear banderas de regímenes totalitarios antidemocráticos que los humillan y discriminan. Pero todo parece preferible antes que mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira. Falsos progresistas. Antisemitas", cerró su cuestionamiento.

