Moreno se cruzó con el presidente del sionismo mundial y charló con jóvenes judíos: "Hablando en un templo sobre peronismo, extraordinario"

Con el eco presente de su picante ida y vuelta con el periodista Iván Schargrodsky sobre el judaísmo y después de asistir al acto por el atentado contra la AMIA, Guillermo Moreno disertó antes jóvenes de una asociación judía en CABA. Según contó en un video, habló "sobre el Occidente ampliado y la irrupción de una nueva construcción que incluya a los judíos, los cristianos y los musulmanes".

En el encuentro en ACILBA, un templo de la comunidad sefaradí en el barrio porteño de Palermo, le presentaron a Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial, fundada en 1897 para impulsar el retorno del pueblo judío a su patria ancestral, la Tierra de Israel.

Hagoel es el líder sionista que en el marco de su visita a la Argentina para participar de la conmemoración del 30° aniversario del atentado a la AMIA, calificó como "importante, valiente y natural" la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a Hamas como una organización terrorista y felicitó al mandatario.

Guillermo Moreno: “El pibe está chapita, por lo tanto, no puede terminar su mandato”

En un video que subió la UB-Comunidad Organizada a su cuenta de X, Moreno contó que en el encuentro, los presentaron con Hagoel, quien hizo un discurso breve, y luego continuó el con su charla. "Fue una jornada fantástica, y surgió la idea de hacer una reunión de algunos centenares de jóvenes judíos, cristianos y musulmanes", señaló.

"Extraordinario, te estoy hablando de un templo judío hablando sobre el peronismo, y diciendo que son peronistas", cerró el exsecretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner.

El picante diálogo entre Schargrodsky y Guillermo Moreno: "¿Qué problema tenes vos con los judíos?"

El líder de Principios y Valores le respondió así a Iván Schargrodsky tras preguntarle si tenía "problemas con los judíos", por declaraciones antisemitas vertidas por aliados suyos, y Moreno repreguntó: "¿Con qué judíos?". El ida vuelta fue durante el programa On the record, emitido por el canal de streaming Cenital.

Tras plantearse que se refería a "un judío por el hecho de ser judío", aseguró que "ninguno". "¿Y por qué tus votantes, o tu esquema de núcleo más duro en redes sociales... De hecho, un colaborador tuyo, que a veces te acompaña en los medios, cada vez que yo hago una crítica o (Alejandro) Bercovich hace una crítica, siempre la impugnación es 'y este judío'", insistió el conductor.

"Puede ser, no lo sé. Yo lo que paso en las redes, no lo sé. ¿Vos tenés algún problema con ser judío? ¿Te sentís minusvalido?", contestó Moreno. Luego, Schargrodsky aclaró que "por vientre, no es judío" y el exfuncionario sostuvo que esos tipo de comentarios discriminatorios por los que le preguntó son un error. "Conozco bien la colectividad judía", sostuvo al comentar que tanto su exesposa como sus hijos son judíos.