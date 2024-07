Madera: “Moreno comete un error si cree que puede conservar su electorado si se acerca al kirchnerismo”

La victoria de Javier Milei en las elecciones de 2023 sin duda sacudió el mundo de la política en Argentina, no solo por los vaivenes que se fueron pronunciando en el PRO, sino también por la desestabilización que se produjo en el peronismo, sobre todo ante la ausencia de un líder opositor. En función de analizar este tema en profundidad, este medio dialogó con el analista político, Hernán Madera.

“Moreno pisa el palito, Moreno en su admiración por Cristina, en esta cuestión que tiene una buena parte del peronismo con Cristina, Moreno pisa el palito, una reunión que supuestamente era secreta se hace pública”, comentó Hernán Madera. “Cualquier dirigente multiplicado por kirchnerismo da kirchnerismo, entonces, Guillermo Moreno comete un error si cree que él puede conservar bien su electorado si se acerca mucho al kirchnerismo”, agregó.

La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Posteriormente, Madera planteó: “La pelea Axel/Cristina es una negociación hasta el cierre de listas del año que viene, va a durar unos 10 meses más, en el cierre de listas hay que ver qué consiguió Axel y qué cedió Cristina”. Luego, manifestó que, “a Axel Kicillof tenemos que evaluarlo como un dirigente peronista que dice que sí es Cristina no es él, si va ella no va él, entonces, esa es su carrera política”.

“Axel Kicillof va a inventar la rueda como trató de hacer Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri, va a reescribir el manual milenario de la política Axel Kicillof como antes intentó hacer Horacio Rodríguez Larreta y no va a desplazar a Cristina”, sostuvo el entrevistado en una comparativa entre Kicillof y Larreta. Después, complementó: “Esto ya lo intentó hacer Horacio Rodríguez Larreta, salió como salió, creo que tiene un podcast que habla cada tanto, entonces, ese es el futuro en caso de que Kicillof siga con esa estrategia”.

Sobre la misma línea, el analista político señaló: “Si esta es una estrategia por pasos, Kicillof hoy dice que no va pero después de las elecciones del año que viene dice que no tiene jefes como hizo en un momento Sergio Massa”. A su vez, remarcó que, “Sergio Massa pasó de acordar a decir que no tenía jefes y ahí ya es otra estrategia, el decir que no tiene jefes de Sergio Massa en 2023 quiere decir que Cristina iba a ser desplazada”.

El nuevo piso electoral del peronismo

Para finalizar, Madera dijo que, “el peronismo sacó 27 puntos en las PASO del año pasado y ese es el nuevo piso, ya no es 37, el nuevo piso son 27 puntos divididos en 2 candidatos, uno con un perfil ideológico muy definido como Juan Grabois”.