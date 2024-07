A 30 años del atentado a la Amia: reflexiones, amenazas y un nuevo posicionamiento argentino en el mundo

El pasado 18 de julio se cumplieron 30 años del trágico atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en Buenos Aires, el cual dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, evento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país.

Este aniversario se da en el marco de un nuevo posicionamiento del país, fuertemente alineado a países occidentales como Estados Unidos e Israel. El gobierno del presidente Javier Milei ha mostrado desde su asunción –y aún antes–, un fuerte apoyo a la lucha contra el terrorismo, el cual no ha sido inocuo. El Teherán Times, medio de comunicación que actúa como uno de los principales voceros de las milicias de la Revolución Islámica, acusó al gobierno argentino de poner en peligro sus intereses y amenazó al país con hacerle lamentar su enemistad con Irán.

En una dura nota titulada ‘Caso Amia en vísperas de su 30 aniversario’ expresaron su posición: "Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán".

En este marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con dos reconocidos analistas internacionales quienes analizaron el complejo contexto actual en el que se da este nuevo aniversario del atentado. Julián Schvindlerman, analista político internacional, profesor universitario y editor de la revista Coloquio (CJL) señaló que “la amenaza que hizo Irán a través de un medio oficialmente controlado como es el Teherán Times, en el cual se aseguraron que fuera en inglés para que llegue al mundo, busca amedrentar la opinión pública argentina y al gobierno argentino a partir de la designación de Hamas como grupo terrorista y tratar de hacer un cambio de política a partir de la amenaza”.

“Por suerte el gobierno argentino respondió como corresponde, reafirmando el sendero tomado y creo que es una posición correcta frente a una postura tan incivilizada y antidiplomática tomada por Irán que es la de amenazar. Desde ese lado me parece correcto porque Hamás es un grupo terrorista, sería llamativo que alguien lo debatiera especialmente después del 7 de octubre”, sostuvo el experto internacional. Y agregó: “Milei ubica a la Argentina en la vanguardia del mundo libre en la lucha antiterrorista del fanatismo de la República de Irán, esto es una forma de solidarizarse con la comunidad judía, pero no sólo con ella, ya que el atentado a la Amia fue contra toda la Argentina, en suelo argentino, por agentes infiltrados en territorio nacional”.

Impunidad. Schvindlerman brindó su mirada sobre el significado de estas tres décadas desde la concreción del atenta do en la mutual israelita y aseguró que las consecuencias de la impunidad del mismo tiene consecuencias tangibles que se ven reflejadas el día de hoy.

“30 años nos marca la absoluta impunidad de Irán que tras haber perpetrado un atentado que dejó 85 muertos no fue debidamente condenado, no hubo acusados ni encarcelados. Esto es bastante inquietante ya que no solo incluye a los altísimos líderes iraníes que nunca fueron marginados por la comunidad internacio nal, sino también a grupos más pequeños como aquellos que lo recibieron en San Pablo a Ibrahim Berro y que le permitieron seguir libremente en la Triple Frontera. Fue un fracaso muy grande a la hora de hacer justicia y este fracaso impacta en la conducta internacional de Irán, que sigue comportándose como un matón a nivel internacional y que patrocina a grupos terroristas como Hamás. La falta de Justicia tiene consecuencias reales, tangibles en nuestro mundo porque si al malhechor no lo aleccionás, va a seguir haciendo fechorías”.

Tomar recaudos. Damián Szvalb, analista internacional y politólogo, consideró que este aniversario llega en un momento muy distinto al 94. “Hace 30 años tenías el fin de la Guerra Fría con un rol de Estados Unidos dominante a nivel global, un alineamiento muy fuerte de argentina con Occidente y en ese contexto se produce el atentado a la Amia, en el que se ha demostrado que Irán estuvo detrás y que lo hizo a través del grupo Hezbolá. Fue un ataque claramente a la Argentina, ahora es un mundo totalmente diferente. Occidente compite con las autocracias, es un mundo más partido, más multipolar, en donde el hilo conductor entre ambos hechos es el rol de Irán que hoy en día sigue siendo un actor que fomenta el terrorismo y que está detrás de Hezbolá y de Hamás. Irán está teniendo un rol determinante en la violencia y la guerra de Medio Oriente”.

Respecto a las amenazas, Szvalb consideró que el país debe tomar todos los recaudos necesarios. “Se da en un contexto complicado respecto a la situación en Medio Oriente, con una comunidad judía muy grande, muy movilizada. Además tenemos un Presidente que tomó una postura muy firme con respecto a Irán, no tengo elementos para decir si la amenaza puede transformarse en algo concreto, pero el Estado debe tomar recaudos necesarios. Siempre sucede cuando llega un aniversario de este tipo. El gobierno argentino en este caso está acertado, toma una posición correcta porque Irán se ha burlado de la Justicia argentina en los últimos 30 años”.