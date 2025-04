EPEC lanzará su propio servicio de internet y competirá con Telecom

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) se convertirá en proveedor estatal de internet y competirá con las grandes operadoras del mercado, según confirmaron autoridades provinciales. La decisión se formalizó con un decreto del gobernador que transforma a la empresa en una sociedad anónima unipersonal. El cambio, según el Gobierno, no implica ningún tipo de privatización.

Para ello, la distribuidora y generadora de energía tomará equipamiento de la Agencia de Conectividad, que incluyen más de 5000 kilómetros de tendido de fibra óptica. Los planes incluyen hasta la posibilidad de operar fuera de los límites provinciales.

En diálogo con Punto y Aparte (Radio 90.7), el ministro Fabián López fue claro al afirmar que "EPEC ya cuenta con licencia de telecomunicaciones", al describir el abanico de posibilidades que se presenta en el horizonte para nueva "SA".

Una nueva fase para EPEC

"La totalidad del paquete accionario queda en manos del Estado provincial", sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. “No hay posibilidad de incorporar capital privado ni dividir acciones”, indicó en la entrevista. Así mismo, López explicó que la medida se enmarca en el DNU 70/2023 y en la ley provincial 10.115, que impulsan la transformación de las sociedades del Estado. Según se informó, la Provincia ya había iniciado el proceso formal semanas atrás.

Decreto de transformación de EPEC

Internet estatal y fibra óptica

En este nuevo esquema, EPEC absorberá funciones, contratos y equipamiento de la disuelta Agencia Conectividad Córdoba. “Vamos a tener una única empresa estatal con responsabilidad de brindar servicios de telecomunicaciones”, detalló el funcionario. El despliegue incluirá más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y conexión domiciliaria, tanto residencial como comercial e industrial.

Consultado sobre si esto implicaría competencia directa con empresas como Telecom, López fue claro: “Sí, y también tenemos la posibilidad de operar fuera de Córdoba, porque EPEC ya cuenta con licencia de telecomunicaciones”.

Además, reveló que EPEC mantiene contratos con Google, Instagram, Facebook, WhatsApp y Netflix para servicios de caché, lo que mejora la velocidad de acceso a plataformas digitales dentro de la provincia.

El rol de los trabajadores

La reconversión de EPEC despertó resistencias en el plano sindical. López reconoció que uno de los cuatro gremios de la empresa expresó su desacuerdo, pero buscó bajar el tono del conflicto:

“Seguiremos dialogando como lo hicimos siempre. La eficiencia lograda demuestra que eso fue posible”. En ese sentido, enfatizó que no habrá cambios en las condiciones laborales: “El convenio colectivo de trabajo no se toca. Tampoco los aportes a la Caja de Jubilaciones. No hay motivos para hablar de privatización”.

El TSJ resolverá si la Epec puede transformarse en SA

Desde el gremio Luz y Fuerza, en cambio, ratificaron su rechazo a la medida. Roxana Maldonado, secretaria de prensa del sindicato, expresó que frente a la firma del decreto que transforma a EPEC en S.A. por parte del gobierno provincial, el sindicato -en la figura del secretario general Jorge Molina Herrera- presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia impugnando su validez y solicitando con urgencia una medida cautelar de no innovar”.

La dirigente gremial también señaló que el decreto se basa en el DNU 70/2023, al que calificó como “nulo de nulidad absoluta e insanable”, y recordó que ya fue rechazado por el Senado nacional. Además, Luz y Fuerza realizó este martes un abandono de tareas y una asamblea general extraordinaria, donde se definieron nuevas acciones. El sindicato adherirá al paro nacional convocado por la CGT para el 10 de abril.

Pese a resistencia del sindicato Provincia acelera, en "modo Milei", para convertir a EPEC en SA

La disputa ya tiene instancia judicial en el TSJ, que deberá resolver sobre la constitucionalidad del decreto provincial. Mientras tanto, el Ejecutivo acelera el proceso de transformación “en modo Milei”, pese al rechazo del sindicato.