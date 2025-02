Pese a resistencia del sindicato Provincia acelera, en "modo Milei", para convertir a EPEC en SA

“Hay que ver los plazos, se habla de fin de mes, pero se puede pedir una prórroga. Pero hay algo que es así y no hay vuelta atrás, Epec va a ser sociedad anónima, eso es cosa juzgada”. La definición de un ejecutivo de la empresa provincial es contundente y va en tándem con las expectativas y grado de concreción con que se manejan en El Panal.

Un alto funcionario de la administración Llaryora remarcó que está todo definido para que Epec pase a ser una SAU (Sociedad Anónima Unipersonal) la figura en la que hay un socio único que es propietarios de los activos y pasivos de la compañía. En este caso sería el Estado provincial.

El principal argumento que esgrimen en el gobierno provincial para allanar el camino a conversión de Epec en sociedad anónima es la vigencia del decreto 70/2023 del presidente Javier Milei que en su artículo 48 plantea: “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas. Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”.

“El gobierno esta conforme con el funcionamiento de Epec, con el esquema de reducción de gastos y con sus planes y no busca su privatización ni cambiar convenios de trabajo ni estatutos. Pero tenemos que hacer este cambio para ajustarnos al decreto 70/2023 porque se corre el riesgo de que la empresa no pueda estar habilitada y operativa. Es un cambio que ya está en marcha”, afirmaron desde Casa de gobierno.

En la misma línea la fuente de gobierno remarcó: “con la aprobación del Presupuesto se habilitó al ejecutivo para hacer todo lo necesario para ajustarse al DNU 70, si no hacemos esa adaptación en un punto extremo se te cae el CUIT, no podes operar. Esta es una legislación nacional, no tienen facultad las provincias para legislar sobre esto. Y no hay chance de un debate político, porque nosotros tenemos que cumplir con el DNU”, sostienen.

Superavitaria y con megapresupuesto. Desde los últimos 3 ejercicios la Epec dejó los números rojos y está mostrando resultados operativos positivos. Allí radica uno de sus valores. El otro es la enorme caja que representa la Epec.

Según los datos presentados por el Presupuesto 2025, la empresa pública tendrá un presupuesto de más de $2 billones de pesos. Para poner en dimensión esta cifra, hay que considerar que el presupuesto que aprobó el Concejo deliberante para el funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba en 2025 es de $1,39 billones. Es decir, Epec manejará más plata que la administración de la ciudad más importante del interior del país.

“Con la SA, el día de mañana si necesitan plata salen a venderla”. Para Luz y Fuerza, el gremio que nuclea a los más de 3000 empleados de la compañía no hay matices y plantean que lo que busca la administración Llaryora con la conversión de Epec en SA es allanar el camino para la eventual privatización de la compañía.

El sindicato remarca la importancia estratégica y social del rol que cumple la empresa al ser una herramienta que garantiza lo que consideran un derecho básico como es el acceso a la energía. Algo que podría entrar en conflicto, según el diagnóstico que plantean, si la empresa se abre a capitales privados.

Alfredo Seydell, secretario de Derechos Humanos del sindicato apunta: “Nosotros rechazamos de plano la conversión de Epec en SA. Primero, el decreto 70/2023 si bien está vigente no está aprobado por las dos cámaras, tiene que volver a Diputados. No está firme, lo que pone en riesgo cualquier movimiento que se haga sobre esto. Por otro lado, y lo más importante ese decreto es que “invita” a las provincias y municipios a convertir las empresas públicas en SA. Las invita, la Provincia lo que dice es que están obligadas y no es así. Todo lo que están diciendo es una gran bomba de humo y una mentira”.

Para Luz y Fuerza tampoco es cierto que no sea necesario un debate parlamentario para convertir a Epec en SA: “Es mentira que no haya necesidad de debate parlamentario porque la carta orgánica de Epec y su estatuto fue hecho por ley, una ley no puede ser reemplazada por otro instrumento que no sea otra ley. Lo tienen que llevar al ámbito legislativo, nosotros estamos recorriendo los bloques y con los que ya hablamos coinciden y acuerdan con el planteo nuestro, que es una barbaridad poner en SA a Epec cuando no hay razón de ser. Aún deficitarias, las empresas del Estado que cumplen un rol social deben ser mejoradas, no privatizadas. Pero este ni siquiera es ese caso. Epec es superavitaria y funciona muy bien, algo que reconoce el propio presidente de la empresa”, afirma.

Así, Luz y Fuerza activó en las últimas semanas un plan de acción en varios frentes: con asambleas y marchas buscando la adhesión de la ciudadanía, en un plano político planteando a legisladores la importancia de frenar el proceso y también en el plano judicial, ya que se presentó en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba una acción de amparo preventiva y medida cautelar de no innovar en relación al proceso de conversión en SA.

“Epec brinda un servicio de calidad. En Buenos Aires desde que se privatizaron las empresas hay parte de la población que se queda una semana sin luz o hasta quince días, ¿Cuándo la gente ha pasado aquí una semana sin luz? Los empleados de Epec, aun con la pérdida de poder adquisitivo resuelven los cortes en cuestión de horas. Eso le logra gracias a la función que tiene Epec, a la profesionalización y a la modernización”, remarca Seydell.

-¿Qué explicación ven ustedes entonces a la decisión de ir a SA?

-Entendemos que es para crear unidades de negocios y no pasar por el Tribunal de Cuentas que hoy preside la oposición. Un capital privado no va a llevar luz a una escuela o a 10 casas a kilómetros de todo. Es el primer paso para seguir avanzando, ¿Quién nos dice que el día de mañana cuando necesita plata el gobierno provincial no va a vender acciones y entregar acciones a privados? La SA es igual a la privatización. Hoy Epec superavitaria es “una papita” para un empresario que quiere entrar y hacer plata.