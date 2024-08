Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria, presentó un pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, responda a "las versiones relativas a la salida de oro de las reservas" del organismo "con destino al exterior".

"Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017", escribió Palazzo, también titular de la Asociación Bancaria, en sus redes sociales.

"Están queriendo ocultar lo que estarían haciendo con el oro afuera", denunció Palazzo, que sostuvo además que el pedido no tuvo respuesta. Su planteo generó un fuerte cruce entre el ministro de Economía Luis Caputo y la senadora Juliana Di Tullio quienes sin vueltas ni eufemismos se trataron de "burros". Además de elevar exponencialmente el debate político en las redes sociales, el cruce en lugar de clarificar el tema termina en descalificaciones que no aportan nada más que un "me gusta" en el mundo twittero.

Todo arrancó cuando la senadora kirchnerista escribió: "El 29 de julio envié junto al senador @OscarParrilli un pedido de información pública y nota a @LuisCaputoAR exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior. Aún no obtuvimos respuesta. De persistir en ello, iniciaré acciones legales"

El mensaje de Di Tullio generó la ácida respuesta del titular de la cartera de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien escribió: "Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar de al Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a 9 millones. Bravo senadora".

La novela siguió con la respuesta de Di Tullio: "El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cdo lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit".

La legisladora terminó rematando su posteo con una foto muy particular.

La explicación oficial sobre los lingotes de oro

El Banco Central, por decisión del Gobierno Nacional, envió lingotes de oro a Inglaterra. El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en una entrevista que considera esta decisión como "una movida muy positiva del Central". Caputo defendió su jugada al asegurar que "es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo" y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta.

El jueves 15 de agosto, el diputado Sergio Palazzo, escribió que el Banco Central le había contestado sus tres solicitudes de acceso a la información pública sobre las operaciones hechas con el oro de las reservas, denegándole el derecho de acceso a la información pública.

"La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son NULAS ya que no fundamentan los motivos por los que DENEGARON la información", dijo Palazzo y agregó: "Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno".

