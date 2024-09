Milei vetó la reforma de movilidad jubilatoria

Tras una reunión en Casa Rosada con los jefes de los bloques aliados, el Gobierno vetó la reforma de la movilidad jubilatoria que había conseguido la sanción en ambas cámaras.

Ante la posibilidad de que la oposición consiga los dos tercios para contrarrestar el veto del Ejecutivo, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, negó esta posibilidad. “Tenemos los números para que la oposición no insista con el proyecto", declaró el diputado.

Además, Bertie Benegas Lynch defendió el veto firmado por Milei y cuestionó a la oposición por exigir que, en vez de eliminar impuestos, se aumenten los ingresos a los jubilados. “A los ricos los están masacrando”, criticó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras el veto, la Confederación General del Trabajo publicó un video en sus redes sociales. Titulado “Jubilación justa para una vida digna”, llama al respeto por los jubilados sin represión por parte de las autoridades.

El Gobierno de Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso | Perfil

Milei defendió a Santiago Caputo

Javier Milei negó que Santiago Caputo concentre demasiado poder dentro del gobierno y, según él, están utilizando la imagen del asesor para golpearlo de manera indirecta. “Están usando a Santiago Caputo para construir la figura de monje negro”, dijo el Presidente.

Guillermo Moreno afirmó que un eventual gobierno de Villarruel “no va a destruir la industria como Kicillof”

El ex ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno, afirmó que, en caso de que el peronismo tuviese una oposición comandada por Victoria Villarruel, está seguro de que no destruiría la industria, a diferencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Además, el referente comparó las decisiones económicas de éste con las de Milei. "Villarruel no va a destruir la industria como Axel Kicilllof", declaró en una entrevista para un canal de streaming.

"Villarruel no va a destruir la industria como Kicilllof", afirmó el ex secretario de Comercio.

Guillermo Moreno: "Negarle la posibilidad de que Villarruel se vuelva peronista es un error de CFK" | Modo Fontevecchia

El violento cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine

Las diputadas oficialistas Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un fuerte cruce en la red social X. En este, la ex periodista acusó a la cosplayer de ser una “psiquiátrica” que extorsiona a la gente con videos. Por otro lado, Lemoine acusó a Pagano de “maltratadora”, compartió capturas de un chat de whatsapp entre ellas y puso su renuncia “a disposición del Presidente”.

Marcela Pagano, en llamas: "Marche la pastillita psiquiátrica para Lemoine, pobre, hoy no la tomó..."

Wado de Pedro apuntó contra el Frente Renovador

El diputado por Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, desmintió su candidatura a la Corte Suprema de Justicia y, tras asegurar que no hay funcionarios afines al kirchnerismo dentro del gobierno de Milei, apuntó contra el Frente Renovador: "No hay funcionarios kirchneristas en el Gobierno, si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador", escribió en la red social X. Ante esto, el partido de Sergio Massa llamó a “no caer en chicanas o ambiciones personales”.

Eduardo "Wado" de Pedro apuntó contra Sergio Massa por los funcionarios de Javier Milei: "Deberían consultar al Frente Renovador"

Se estrenó el stream del Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, inauguró este viernes el canal de streaming del Ministerio de Economía para comunicar y explicar las medidas económicas del Gobierno. En el stream, el director del BICE, Felipe Núñez, comentó la razón de ser del programa y dejó entrever problemas de comunicación. “Nos faltaba comunicar un poco más, somos medio momias”, afirmó Núñez.

El subsidio de la red SUBE, ¡afuera!

El gobierno anunció que dejará de subsidiar la Red Sube para los colectivos, por lo que las combinaciones no serán beneficiadas, excepto algunas líneas bajo jurisdicción nacional. Al no haber sido transferidas aún la jurisdicción de los subsidios a la Ciudad de Buenos Aires por parte de Nación, habrá una reducción de frecuencia durante la noche y los fines de semana.

Red SUBE: estas son las líneas de colectivos que mantendrán el subsidio | Perfil

Uno de los acusados del caso Tehuel fue condenado a prisión perpetua

Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por odio a la identidad de género" en el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans cuya desaparición ocurrió en 2021.

Colapinto debutó en la Fórmula 1 y desató una “francomanía”

Tras haber comenzado la carrera en la posición 18, el argentino Franco Colapinto alcanzó el puesto 12 durante su debut en la Fórmula 1. Fue en el circuito de Monza durante el Gran Premio de Italia, que terminó con una victoria de la Escudería Ferrari, con Charles Leclerc a la cabeza.

Juanse defendió la reducción del Estado

El líder de los Ratones Paranoicos, Juanse, aseguró durante una entrevista que está de acuerdo con el achicamiento del Estado. “Cuando el Estado se transforma en una máquina de hacer billetes, tiene que cambiar”, dijo el músico.

Juanse, junto a los Ratones Paranoicos, presenta en septiembre su gira final, el “Última Ceremonia Tour”. Es por esto que nos despedimos de esta apertura de Modo Fontevecchia con “Sigue Girando”, de los Ratones Paranoicos.