El presidente Javier Milei se refirió a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, descartó problemas y señaló que "es entendible que tenga su propia agenda". En una entrevista brindada este domingo 1 de septiembre por la noche, el libertario admitió diferencias, pero negó que esto consolidara una interna irresoluble.

"Tiene su historia, una lucha de vida. Ella no debería renunciar a ninguna de sus causas", expresó Milei en diálogo con Luis Majul en La Cornisa (LN+), en referencia a la iniciativa lanzada para liberar genocidas.

El jefe de Estado también recordó que cuando la eligió como compañera de fórmula, no lo hizo como "decorado", sino como "una profesional de fuste".

En cuanto a las diferencias de Villarruel con la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, Javier Milei dijo que "no es algo grave porque ella no vota". "Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte", sostuvo.

Milei aclaró que "la toma de decisiones es en soledad"

Milei admitió que no existe pleno acuerdo con la vicepresidenta y aseguró que él toma decisiones "en soledad". "Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas no. Lo que sucede es que, cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a los ministros, a los asesores.... Y a pesar de todo eso, la toma de decisiones es en soledad", adujo al respecto.

En cuanto a una de las principales diferencias que manifestaron en la última semana, la expulsión del senador Francisco Paoltroni, el presoidente consideró: “Paoltroni tuvo claramente una actitud no en línea a la función a la que llegó. No es una diferencia menor, Villarruel no vota, él sí, y eso sí es una irresponsabilidad porque Paoltroni no tenía ninguna chance de llegar a una banca si no hubiera estado pegado a mi boleta”.

En los últimos días, Villarruel también comentó las tensiones hacia el interior del partido, pero responsabilizó a fuerzas ajenas: “Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin amarillismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el jueves al mediodía.

Paoltroni reveló que habló con Villarruel tras su expulsión: "Me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo"

El senador Francisco Paoltroni, recientemente apartado del bloque de La Libertad Avanza, reveló que habló con la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre su expulsión. "Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel, y ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento", planteó en declaraciones radiales.

A pesar de haber sonado en sus inicios como uno de los apuntados para la titularidad de la bancada, rol que finalmente ocupó Bartolomé Abdala, Paoltroni se volvió crítico de algunas propuestas del Poder Ejecutivo y le dio voz a las disidencias de la vice. Tras la postulación del presidente Javier Milei para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema, el legislador rechazó al magistrado y habló de coincidencias con la titular del Senado.

"Coincidimos con el tema de Lijo, ella públicamente también se ha manifestado, de la misma manera que hay otros senadores que también lo hicieron", argumentó. "Esto no es un caprichito, es confundir el rumbo de una de las columnas vertebrales a la que venía LLA, a hacer una Argentina distinta", sentenció Paoltroni. Asimismo, aseguró que "Milei es un académico, ha leído un montón y ha escrito mucho", pero reiteró sus críticas al entorno, en especial al asesor presidencial, Santiago Caputo.

"Nunca ha gestionado emociones, talentos, y ha delegado mucho en este personaje Caputo", precisó, y agregó: "El triángulo de hierro del presidente debería ser con Victoria Villarruel y Macri y ahí le estás dando todo el sustento que no tiene y vas a evitar un montón de errores no deseados".

Asimismo, desestimó la posibilidad de formar parte de la bancada del PRO, por lo que respaldó la conformación de su nuevo espacio "Libertad, trabajo y progreso" tras la marginación de LLA. "No voy a formar parte del bloque del PRO porque para expresar las ideas y para votar no hace falta componer ningún bloque", justificó.

