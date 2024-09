Javier Milei sobre la causa contra Alberto Fernández: "Es una aberración y merece el peor de los castigos"

El presidente Javier Milei tildó de "aberrante" la causa judicial abierta contra Alberto Fernández por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez, y dijo que le parece algo "propio de los kirchneristas".

"A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas, ¿no? Fíjense todos los problemas que tienen, con este caso, pero también con el de [José] Alperovich, el de Fernando Espinoza, el de [Ezequiel] Guazzora", enumeró Milei en una entrevista con el canal LN+.

"Tienen problemas por todos lados y después, supuestamente, ellos son los grandes defensores de la bandera del género", cuestionó el mandatario. También apuntó contra las presuntas amantes del expresidente y señaló: "Las terceras en discordia tenían contratos con el Estado".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei recordó que la investigación contra Alberto Fernández "arrancó con una causa de corrupción" impulsada por su Ministerio de Capital Humano y "a partir de ahí aparece un problema de violencia de género, que, además, tiene un montón de agravantes, porque tiene el agravante de que es la pareja, el cargo, el poder, el diferencial físico... por lo tanto, es una aberración y merece el peor de los castigos", opinó.

Milei negó que haya problemas con la vicepresidenta Victoria Villarruel

En la misma entrevista, Javier Milei negó que tenga problemas con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y recordó que la eligió "no como un decorado".

"En algunas cosas estamos de acuerdo, pero cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a mis ministros, a mis asesores, pero la última puntada la decide uno. En ese proceso decisorio estoy yo solo, porque al final del camino, el que enfrenta a la sociedad soy yo", dijo.

“Lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado, porque quedaba bien en la boleta. Eegí a plena conciencia y eso implica que ella tiene su propia agenda, y no tiene nada de malo”, indicó.

"Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Hay que ver si ella también quiere seguir acompañándome, recuerde que el tango se baila de a dos", puntualizó. Respecto a sus diferencias respecto a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, dijo: "No es algo grave porque ella no vota. Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte”.

Qué dijo Milei sobre Mauricio Macri y Santiago Caputo

Javier Milei afirmó que su relación con Mauricio Macri es "fabulosa", pero aprovechó para lanzar una chicana: "A él le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro", expuso.

Además, el presidente volvió a defender a su asesor Santiago Caputo: "No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No solo soy amigo. Lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mi. No solo eso. Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media", comentó.

“Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierden”, agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO