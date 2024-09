Expectativa por la declaración del exmédico de Alberto

El médico Federico Saavedra será el tercer testigo clave convocado por la Justicia y quien deberá comparecer el próximo jueves a los tribunales de Comodoro Py. Es uno de los tres testimonios más importantes –convocado por la fiscalía– junto al de la exsecretaria privada María Cantero y al antiguo intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez de esta primera tanda de la investigación que se le sigue al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Entre otras cosas, Saavedra deberá convalidar si efectivamente atendió las lesiones de las que la ex primera dama dio cuenta tanto en su declaración como en los chats donde le confió a Cantero, y de ser así, cuántas veces lo hizo. Además, será la clave para traer claridad sobre el tratamiento homeopático con globulitos de árnica del que Fabiola sostuvo le recetó luego de que Alberto, tras una discusión, le pegó en el ojo desde su lado de la cama “un terrible golpe de puño”.

El fiscal González ya tiene en su poder prácticamente toda la historia clínica de Fabiola Yañez. Los registros médicos del Sanatorio Otamendi dan cuenta del embarazo que tuvo en 2016, con lo cual sus dichos que fue forzada a interrumpir ese embarazo a pedido del expresidente cobra fuerza con un posible agravante pues para aquel momento no se había sancionado la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Bajo juramento de decir la verdad, Saavedra deberá responder, entre otras cosas, cuántas veces atendió a Fabiola y bajo qué cuadro clínico. Sus dichos serán contrastados con sus ingresos a la quinta de Olivos y las constancias de atención a Yañez también requeridas a la Unidad Médica Presidencial por el fiscal. No se descarta que el propio médico pueda aportar documentación del o los tratamientos que pudo haberle indicado seguir a la ex primera dama. Dato no menor es que Yañez, como su paciente, pueda relevarlo del secreto profesional.

También se contrastará un dato aportado por el exintendente de la quinta presidencial Daniel Rodríguez, quien en su testimonio dijo que la Unidad Médica Presidencial “tenía sus propias dependencias y sus propios registros”. De acuerdo con los registros de Olivos, Saavedra estuvo en la residencia al menos tres veces en julio de 2021, mes el cual Yañez en su declaración dijo que fue golpeada en el rostro.

Se espera que el próximo jueves también declare la primera testigo propuesta por Fabiola Yañez, una esteticista, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, pero en el escrito se le identifica como F.A. De acuerdo con lo señalado por la querella, la esteticista tiene vínculo con la ex primera dama desde hace más de una década, el fiscal quiere tomarle declaración el mismo día que el doctor Saavedra, por lo que es probable que a comienzo de semana determine si habrá un segundo testimonio el próximo jueves.

Mientras esto ocurre, el fiscal González analiza quiénes serán parte de la segunda tanda de testigos. Todo apunta a que una gran parte de ellos será personal doméstico, de seguridad, limpieza y servicio, además de miembros Casa Militar que viajaron junto a Fabiola a Misiones en julio de 2021.

Por su parte, Alberto empezó a desplegar su estrategia defensiva esta misma semana, con cuentagotas. El exmandatario propuso sus dos primeros testigos: “A” y “G”. Para ambas personas, la defensa de Fernández busca preservar sus identidades y el uso de letras corresponden a un ordenamiento de la prueba independientemente de lo aleatorio de su presentación.

Para la presentación de las testigos la abogada Carreira aportó testimonio notarial con sus datos personales tachados y la escritura completa con los datos de identidad en sobre lacrado firmado por escribano. Este testimonio notarial se entiende además como un avance o adelanto del cual la fiscalía tendrá conocimiento del rol y relación con la antigua pareja presidencial.

Según trascendió, testigo “A” es una mujer que trabajó como empleada doméstica de Alberto y Fabiola en el departamento de Puerto Madero y que continuó en la quinta Presidencial, mientras que “G”, una niñera de Francisquito quien buscará afianzar lo que en una entrevista Alberto le dijo a Horacio Verbitsky, que el ojo morado de Fabiola fue resultado a la reacción de un tratamiento estético y no de un golpe.