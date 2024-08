Las 10 frases clave de la declaración de Daniel Rodríguez: "Después de la foto, era muy crudo el trato"

El exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, persona de confianza del expresidente Alberto Fernández, declaró este lunes que no presenció actos de violencia de género en la residencia oficial contra Fabiola Yáñez, pero sí la "ruptura" de la pareja tras el escándalo por el festejo en Olivos en la cuarentena.

Rodríguez respondió las preguntas del fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, en el quinto piso de los tribunales porteños y durante casi seis horas. El también excustodio de Alberto Fernández declaró bajo juramento de decir la verdad y, si mintiese, cometería el delito de falso testimonio, que tiene pena de prisión.

Según la declaración del exfuncionario, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la relación entre el expresidente y Fabiola Yañez "cambió notablemente después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos", en agosto de 2021. "Yo los vi en una instancia, después de esa bendita foto, los encierros de Fabiola, el desmejoramiento. Lo que sucedió con el tema político a partir de allí. Es lo que viví y percibí. Después de todo el tema de la foto, yo noto que la relación de ellos recae. Si cuando aparece la foto, Fabiola se deteriora anímicamente mucho. No sé si tuvo que cambiar su número de teléfono. A ella eso la lastimó muchísimo. En las redes se la agredía, los agredieron a los dos".

“Desde agosto 2021, de ese problema, la primera dama empezó a no tener actividad, dejó de tenerla, eso le afectó mucho. Era muy crudo el trato que le hacían a ella. Fabiola empezó a no estar más presente. Después de la foto, empezó a haber un malestar entre ellos dos; todos los que trabajábamos ahí nos sentíamos afectados por la foto de la quinta de Olivos. Yo me refiero a todos, a Fernández y a Fabiola, también. En ese lapso, después de la foto, no vino nadie más, como que quedó sola”.

“No sé lo que pasaba adentro de la habitación, pero se observaba que había desmejorado la relación entre ellos”, afirmó Rodríguez y, al ser consultado por la violencia física, respondió: “Nunca estuve en una discusión de ese tipo, nunca tuve que separarlos, mediarlos o contenerlos. Para que llegue a eso, tiene que ser un hecho agresivo, que se vieran golpes, eso no pasó. No presencié que se golpearan. Si hubiese pasado no me quedo un minuto en la quinta”.

“Yo directamente no la vi con moretones, me hubiera llamado la atención, pero si que la Sra. Teresa, un ama de llave, me dijo que la Sra. se volvió a caer, y me dijo 'por qué no lo habla con el doctor', a lo cual le respondí que hable ella con el doctor. Aparte pasaba que Fabiola casi no salía. No sé cuánto tarda un moretón, pero tal vez pasaba un mes sin salir, tal vez salía de noche, pero no teníamos contacto visual. Los que tenían contacto visual eran el ama de llaves, una chica Daniela que le cuidaba al nene”. En cuanto a la caída, Rodríguez se refirió a un supuesto accidente de Yáñez en la bañera, por lo que la fiscalía podría llamar a Teresa a declarar.

Violencia “física no observé, y después he estado presente en alguna discusión, caso como cuando íbamos a votar, por el tema del horario de salida, escuchar al presidente reclamar que se apure porque llegaban tarde. Esas discusiones, de que discutían por cualquier cosa a los gritos de ‘por qué no baja’, pero después no presencié, uno se dio cuenta que la pareja está muy mal, pero no sabía qué es lo que pasaba cuando estaban los dos solos”.

“La quinta no tiene cámaras internas. La calle del medio tenía un domo, que yo ordené que lo pongan y era de mi propiedad, porque podía suceder que se nos vaya el presidente y nadie sabía. Todas las cámaras eran perimetrales. Había aproximadamente 4 específicas que eran domos. Una de éstas estaba sobre el perímetro de la quinta, sobre Villate y apuntaba a un costado del chalet y tomaba a la pileta de manera completa. Resulta que un día la primera dama me pregunta si una de esas cámaras se enfoca en la pileta, porque ella estaba con su familia en bikini, por ejemplo, entonces me pide que, si es así, no la filme. Hablé con uno de los de casa militar para ver la posibilidad de que no haya un soldado parado cerca de la pileta en esas ocasiones y si se puede evitar que filme el domo en ese sentido”.

“En dos o tres oportunidades nos encontramos con que el presidente se retiraba con su custodia o la primera dama se retiraba sin mi conocimiento, ni de los de casa militar. Que se iban sin conocimiento de casa militar, solo de la custodia de ellos dos. Por ello solicité que una persona de Granaderos pueda tener vista del chalet presidencia y de la salida”.

Al ser consultado sobre la mudanza de Fabiola Yáñez al chalet, el hombre mostró un croquis indicando que su casa estaba a 600 metros y dijo: “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quién me contó, pero me dijeron eso. Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba si se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones. A mí me lo decían las dos amas de llaves por igual, una se llama Cynthia... Yo me entero de que habían tenido una discusión; me cuentan que en el teléfono de Francisquito había una filmación y había visto una filmación de una mujer. Estaban caldeados los ánimos, entre los dos, eh”.

“Mientras estuviese el presidente y la primera dama debía estar la ambulancia, un médico y una enfermera. La unidad médica tiene todos los registros de ingresos del personal que reportaba a esa dependencia. La unidad médica atendía a la pareja presidencial y su hijo. Podía atender una emergencia del personal de la quinta, incluso recetaba al personal. El área dependía de Federico Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial. Siempre había un médico las 24 hs. Esa dependencia tiene un libro propio con todo lo actuado por ellos”.