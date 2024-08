El ex jefe de la Quinta Presidencial declarará el lunes en la causa contra Alberto Fernández

Daniel Rodríguez, ex jefe de la Quinta Presidencial durante el mandato de Alberto Fernández, fue llamado por la Justicia para declarar en el caso de la presunta violencia de género ejercida por el ex presidente a su ex mujer Fabiola Yañez.

Este lunes, Rodríguez deberá presentarse en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini debido a la estrecha relación personal y profesional con el ex mandatario, motivo por el cual la Justicia supone que podría tener conocimiento del vínculo que había en la pareja entre 2019 y 2023.

Durante sus funciones en Olivos, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales ni tampoco tuvo contacto con la prensa; su relación con Fernández proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner, dado que ambos pertenecían al peronismo.

Rodríguez fue bombero de la Policía Federal; trabajó como custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

El 6 de agosto, la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica al expresidente. Dos días más tarde, se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se la ve con moretones en el rostro y el brazo, lo que generó un revuelo en la dirigencia política argentina que salió unánimemente a repudiar a Fernández.

El fiscal González informó que la causa investiga nueve episodios de violencia que incluye maltrata emocional,

agresiones físicas y hostigamiento que habría tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024. Fernández sostuvo hasta el momento que está "siendo acusado" de algo que "no hizo" y que "nunca ha golpeado" a Yañez ni a "ninguna mujer".

El fiscal González citó a declarar a la madre de Yáñez, Miriam Yáñez Verdugo, quien reside con ella actualmente en Madrid. También deberá acudir a los tribunales el doctor Federico Saavedra, médico de la Unidad Médica Presidencial y quien, según Yáñez, la atendió luego de una de las presuntas golpizas propinadas por Fernández.

La periodista Alicia Barrios declaró la semana pasada ser conocedora de "episodios de maltrato emocional" que Alberto Fernández supuestamente ejerció contra Fabiola Yañez.

A pesar de sus declaraciones, la periodista aclaró que no presenció ningún tipo de hecho de violencia física, a diferencia de lo que se menciona en el dictamen de imputación.

En su denuncia ampliada, Yañez describió a Barrios como una "excelente mujer" que estaba al tanto de su padecer, y aseguró que la periodista tenía pleno conocimiento de las visitas que recibía el exjefe de Estado en la quinta de

Olivos.

"Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar", dijo Yañez.

Por su parte, María Cantero, quien fuera secretaria de Fernández, declaró que las capturas de los chats que mantuvo con Yañez son verídicos, pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

Cantero afirmó ante el fiscal Ramiro González que Yañez, quien denunció al ex presidente por violencia de género, es

la "víctima" del caso. "Reconoció los chats", ratificó, por su parte, Mariana Gallego, la abogada de Yañez.

Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, presentó un documento ante la fiscalía de Ramiro González en el que desmentía las afirmaciones de Yañez, quien aseguraba que Mazzina sabía de la situación de violencia que padecía mientras convivían en Olivos.

Mazzina sumó a su declaración judicial varias capturas de chats por WhatsApp que mantuvo con Fabiola Yañez para desmentir el pedido de ayuda que supuestamente había solicitado la ex primera dama. "Yo tengo un solo objetivo: sumar y acompañar a este proyecto Nacional. Tengo esperanzas y fe de que podemos lograr un cambio", respondió Mazzina en una de las capturas.

