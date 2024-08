Daniel Rodríguez, testimonio clave contra Alberto F

Por estas horas, el fiscal Ramiro González ultima los detalles del pliego de preguntas que le formulará a Daniel Rodríguez, quien deberá contestarlas con la verdad. El exintendente de la Quinta de Olivos es el tercer testigo en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. Es uno de los dos testimonios clave junto al de María Cantero por tratarse de dos personas muy cercanas al exmandatario, sin dejar de lado la relevancia de lo que pueda decir el entonces titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

Rodríguez es el primer empleado de Olivos citado a atestiguar, el primero porque se da por descontado que el fiscal haga lo propio en otra tanda con todo el personal doméstico de la residencia presidencial, entre mozos, mucamas, personal de limpieza y cocina. Se espera que durante la semana el Gobierno consigne a la fiscalía la nómina de los empleados del chalet presidencial y la casa de huéspedes.

Si las paredes de los 14.500 metros que conforman la Quinta Presidencial de Olivos tuvieran oídos, no hay dudas de que Daniel Rodríguez sería el primero en saber qué escuchó cada una de ellas. Es uno de los hombres de máxima confianza de Alberto que mañana a las 10 deberá dirimirse entre su lealtad a Fernández a riesgo de posiblemente quedar detenido por falso testimonio o detallar cómo fue la convivencia de la pareja y si presenció algún episodio de violencia verbal o agresión física a Fabiola Yañez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La historia entre Rodríguez y el exmandatario es de larga data, como con María Cantero, apodado por su círculo íntimo como “el Gordo”, Rodríguez fue el brazo derecho del exmandatario en cuestiones domésticas y personalísimas, desde ser su chofer hasta el cuidador de Dylan. El exbombero de la Policía Federal comenzó su relación con Alberto cuando fue su custodio mientras era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Mientras fue intendente tuvo a su cargo a cien empleados de la quinta presidencial.

“El Gordo” también pasó tiempo trabajando con Héctor Martínez Sosa, involucrado en la causa de Nación Seguros y marido de la exsecretaria presidencial Cantero. Su celular fue secuestrado durante un allanamiento por el juez Julián Ercolini en el marco de ese expediente en un domicilio propiedad de Martínez Sosa, muy cercano al Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Fue señalado por haber elaborado los permisos de circulación apócrifos para varios los participantes de la “fiesta de Olivos”, entre ellos el de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola Yañez. Si bien el dispositivo es prueba en la causa Nación Seguros, no se descarta que en el avance de esta causa se requiera también dado el rol que desempeñaba.

Lo que Rodríguez le diga a la Justicia complementado con la declaración de Cantero y la próxima del doctor Saavedra es una parte de lo que podría denominarse un triángulo testimonial. No porque las tres sean iguales, sino más bien por el lugar en que se encontraba cada uno con Fabiola y Alberto en el centro. Si Cantero supo de los golpes porque la ex primera dama le envió imágenes y ella no le comentó nada “porque era una cuestión privada” y el doctor Saavedra diagnosticó y trató, hay cierta lógica de que Rodríguez pudo haber presenciado alguno.

Con el testimonio de Cantero, la querella que representa a Fabiola se garantizó la autenticidad de los chats que si bien era una prueba digital, los dichos de la exsecretaria le dieron un valor probatoriomás puntual.

Ahora, no se descarta que la defensa de Fernández vuelva a ejercer con Rodríguez la misma estrategia que empleó en la testimonial de Cantero: oponerse a su declaración por temor a que pueda revelar algo que pueda incriminar a Alberto o a él tanto en esta causa como en Nación Seguros. Dato no menor es que Rodríguez está imputado en Nación Seguros más si lo está la exsecretaria de Alberto.

De esta primera tanda de testigos falta que se defina el lugar y la fecha de testimonio de Miriam Yañez Verdugo desde España y de Sofía Pacchi, quien pidió postergar su declaración porque acaba de ser madre.

Si bien Fabiola y Sofía están distanciadas desde la fiesta de Olivos y la continuidad del vínculo entre ambas es una incógnita, su declaración puede traer claridad a un hecho que supuestamente antecedió a uno de los golpes que Alberto le propinó a su expareja y fue el chat que le mandó el exmandatario a Pacchi con intenciones de seducción y que Fabiola se lo reclama, decantando en el episodio violento.