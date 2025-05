Con “power” juecista, Juntos vuelve a la carga por el Apross y el PJ ataca a Juez y De Loredo

La denuncia penal del juecismo por el presunto robo de computadoras horas después del incendio del Viernes Santo le agregó “power” al embate opositor por el Apross en medio de las estafas que investiga la justicia. Con los puentes detonados y la amenaza de los halcones de vaciar Labor Parlamentaria, el PJ busca reconstruir puentes y promete dar el debate que quedó trunco. La oposición pone condiciones.

En la previa de la sesión caliente del martes, el presidente provisorio, Facundo Torres Lima, convocó a los titulares de las bancadas a compartir un café en la tarde del lunes en su despacho. Ni siquiera será una prelabor. Se busca un espacio para descomprimir, aunque hay durísimas asperezas por limar.

Los opositores acusan al PJ de tener una actitud “autoritaria” e “incumplir” los acuerdos. “Hacen politiquería”, retrucan en la cúpula del bloque oficialista. “¿Qué sería acercar posiciones?”, fue el ácido comentario de Federico Alessandri en su respuesta a la convocatoria de Torres en el grupo de WhatsApp de los jefes parlamentarios.

Al renovar su reclamo, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (Frente Cívico) imponen condiciones al PJ para retomar el diálogo en Labor Parlamentaria. El radical exigió que se confeccionen las actas con las firmas de todos, donde se plasmen los acuerdos de Labor Parlamentaria (temas a tratar y lista de oradores, entre otros ítems) y así garantizar su cumplimiento en cada sesión. “El Frente Cívico no tiene interés en seguir en Labor si no se va a respetar la palabra”, lanzó el ultrajuecista.

Algunas voces peronistas reconocen -por lo bajo- que el debate trunco por el Apross fue un búmeran que se les volvió en contra. Puso con la guardia en alto tanto a halcones como palomas cambiemistas. Y detonó los puentes con el arco opositor. En el oficialismo se dijo que la jugada fue necesaria. Se buscó bloquear una posible votación en contra. En ese momento, había un soldado menos en el PJ: “Kike” Rébora, y estaban ausentes, además, Agustín Spaccesi y Graciela Bisotto.

Artillería pesada

El acalorado debate se dará en la sesión convocada para el martes. Es que un grupo de entre 6 a 10 legisladores (oficialistas y Spaccesi) integrará una comitiva oficial que participará desde el miércoles de un encuentro internacional de “Parlamento y Fe”, en Asunción, Paraguay. Ante la consulta, se dijo desde la Unicameral que el costo del viaje se descontará de la cuota de 11 pasajes aéreos a Buenos Aires que tiene asignado cada legislador. A su vez, se indicó que el pago de la estadía de hotel estará a cargo de quienes representarán al Poder Legislativo en el vecino país.

A modo de presión, el interbloque Juntos por el Cambio, junto al PRO, los alfonsinistas de Construyendo Córdoba y los legisladores Luciana Echevarría (FIT-Unidad), Rodrigo Agrelo (EVC) y Bisotto (JxI), contragolpeó con un pedido de sesión especial para el miércoles, a las 11, con un temario de 10 proyectos referidos al Apross, que incluye la creación de una comisión investigadora.

Con el rechazo de antemano a esa jugada, el oficialismo promete dar el debate. No obstante, la discusión del martes será en base a la orden del día: una ley (elimina el Fondo FOSAET) y cuatro pedidos de informes. Es decir, se tratarán las iniciativas viejas, de entre 8 y 11 meses atrás, y no las recientes post incendio. No dan los votos.

Como el debate será libre, la oposición arremeterá con artillería pesada por “la mala administración y gestión del servicio de salud” de Apross. Los gremios aportantes también se quejan por lo mismo. Al cóctel cambiemista de “estafas e incendio”, el juecismo aportará fuego discursivo con su reciente denuncia penal ante la fiscal Celeste Blasco. “Nos han informado de que horas después del incendio habrían ingresado a robar todas las computadoras de las oficinas afectadas por el fuego. En el cumplimiento de nuestro deber como funcionarios públicos, nos hicimos presentes en Tribunales”, dijo Nostrala, quien demandó un trabajo “independiente” de la justicia y que “se llegue hasta las últimas consecuencias”. Además, le exigió al Gobierno que brinde las explicaciones ante “estos graves hechos”.

La radical Alejandra Ferrero afirmó que “el Apross no es cualquier organización, y con la última reforma del Tribunal de Cuentas lo han sustraído del control de los caudales públicos pese a manejar un presupuesto de $790 mil millones”. Tras advertir que “es dinero de los cordobeses”, la deloredista declaró: “Debemos poner la lupa y averiguar qué ha pasado”. “En momentos donde muchas mafias operaron en perjuicio de los afiliados, tenemos sobradas excusas para pedir explicaciones. Deben rendir cuentas”, enfatizó.

Por su parte, Echevarría opinó que si el peronismo da el debate es porque se dio cuenta del “costo muy alto” que está pagando por “el escándalo del Apross” y por “la actitud autoritaria que tuvieron en la última sesión”. También cargó contra JxC por “un aprovechamiento político de algo que sin duda es escandaloso”. La parlamentaria defendió sus iniciativas sobre la derogación de los aumentos de aportes de los estatales que “unilateralmente” definió el gobierno de Martín Llaryora y que “los hizo aprobar de la peor manera en la Legislatura”. Asimismo, renovó su planteo por “una comisión investigadora independiente conformada por afiliados directos”.

Réplica oficialista

“En Apross estamos haciendo un buen trabajo para mejorar”, dijo un interlocutor del Centro Cívico al hacer foco en que, en 2024, la obra social revirtió el déficit heredado de la gestión Schiaretti, con un superávit de 5.038 millones. Señaló además que el Apross paga a 30 días al 82% de sus prestadores y promete 13 mil pesos por consulta, más coseguro de $2.500.

Ante las críticas cambiemistas, Miguel Siciliano apuntó duro contra Luis Juez y Rodrigo de Loredo por “politizar un tema que está en la justicia” y advirtió que “las estafas son contra el Apross”. “El Apross las denunció”, remarcó. En su contraataque, les recordó que en el Congreso dijeron que “no se van a prestar al circo de la política barata que quiere hacer el kirchnerismo” de un tema que está en la justicia, en alusión a la causa $Libra de Milei.

“¿Cuál es la explicación de Juez y De Loredo para decir eso allá y acá no? Acá hacen política de la más barata y rancia. Es vieja política. Y sin embargo allá, desesperado por ocupar un lugar en las listas que quieren que le dé Milei hacen saludo uno, saludo dos”, fustigó. “Me parece bien que si ellos tenían algo que denunciar que vayan a la fiscalía. Ahora que no lo politicen”, dijo respecto a la presentación ante la fiscal Blasco.