Alberto Fernández: quiénes son los seis testigos citados que podrían seguir complicando al expresidente

En el marco de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, el fiscal de la causa Ramiro González decidió imputar al expresidente e impulsar una serie de medidas de prueba. Entre ellas, se encuentra la citación de seis testigos que podrían ser claves, ya que, según declaró Fabiola Yañez, sabían de distintas formas sobre las agresiones que estaba sufriendo.

Al respecto, el fiscal llamó a testificar al exmédico presidencial Federico Saavedra, la exsecretaria María Cantero, el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, la amiga de la exprimera dama que estuvo en la fiesta de Olivos, Sofía Pacchi; la madre de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo y la periodista Alicia Barrios.

En primera instancia, todos fueron citados como testigos. Sin embargo, si la Justicia considera que alguno incurrió en encubrimiento y/o participación, podrían enfrentar futuras imputaciones. Al respecto, la lupa está puesta en Saavedra, Cantero y Rodríguez, quienes según Yañez sabían del maltrato.

Federico Saavedra

La exprimera dama declaró ante el fiscal Ramiro González desde España y apuntó contra el exitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, acusándolo de haber ocultado y encubierto las agresiones cometidas por el expresidente. En esa línea, la habría visto con un ojo morado y le recetó globulitos de árnica para hacer desaparecer el hematoma.

Fernando Saavedra fue el titular de la Unidad Médica Presidencial durante el Gobierno de Fernández. Aún permanece cerca del exmandatario y fue uno de los que lo visitó recientemente en Puerto Madero para chequear su estado de salud en medio de la polémica por la denuncia por violencia de género.

El profesional es oriundo de La Plata, estudió Medicina en la universidad de esa ciudad y tenía como paciente a Fernández desde hacía una década. En paralelo, desde 2001 trabajaba en el Sanatorio Otamendi, lugar donde se atendió a Yañez por su embarazo y donde tuvo lugar el parto de Francisco.

La firma de Saavedra quedó plasmada en dos documentos claves de la exprimera dama: el comunicado donde se anunciaba oficialmente el embarazo y luego aquel donde se confirmó el nacimiento del hijo de la pareja presidencial.

María Cantero

María Cantero es la exsecretaria de Fernández. En el marco de la causa seguros, se descubrieron mensajes entre ella y Yañez, donde la exprimera dama relataba un episodio de violencia de género que habría sufrido por parte del exmandatario, cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos.

En declaraciones con La Nación, el exjefe de Estado describía a Cantero como una de sus históricas secretarias privadas. La mujer está casada con el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, mencionado en el posible caso de corrupción por las irregularidades en las contrataciones de seguro. De ella hay poca información pública, más allá de alguna mención por parte del propio Fernández y las resoluciones en boletines oficiales sobre sus respectivas funciones.

Tanto María como su hermana Viviana acompañan a Alberto Fernández desde hace más de 20 años. En ese sentido, cumplieron diversas funciones cuando era legislador porteño, cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y también en su paso como presidente de la Nación. Las hermanas Cantero son hijas de un reconocido empresario inmobiliario que ramificó “Cantero Propiedades” de la calle Rivadavia al 2000, en la zona de Congreso, a diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Daniel Rodríguez

El exmandatario y, en el fondo, su amigo Daniel Rodríguez.

Daniel Rodríguez es una persona que logró ganarse la confianza de Fernández desde los tiempos en los que ocupó la jefatura de Gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner. Y a partir de ese entonces, nunca más se despegó de su lado. Apodado por su círculo íntimo como “el gordo”, supo ser el brazo derecho del exmandatario en cuestiones domésticas y personales, desde manejar su auto hasta cuidar a su mascota, el perro Dylan.

De esa manera, con la victoria del exjefe de Estado en las elecciones presidenciales de 2019, pasó a ser el intendente de la quinta de Olivos. Hay pruebas de ese vínculo estrecho: en las horas previas a la asunción de Fernández, Rodríguez estuvo con el dirigente del Partido Justicialista en su departamento de Puerto Madero desayunando.

“El gordo” también pasó tiempo en contacto con Héctor Martínez Sosa, involucrado en la causa de los seguros y marido de la exsecretaria presidencial María Cantero. Tal como constan en los registros oficiales, el 8 de enero de 2020, Rodríguez recibió a Sosa en Olivos. El empresario no estuvo solo, ya que apareció con dos de sus colaboradores, Fernando “El Turco” Salim y Guillermo Alonso. Los dos asistieron con sus esposas.

No fue el único encuentro que mantuvieron por aquellos tiempos: Rodríguez y Martínez Sosa compartieron un almuerzo en Olivos el 30 de abril de 2021. Incluso el celular del exhombre fuerte de la quinta de Olivos fue secuestrado durante un allanamiento por el juez Julián Ercolini en un domicilio propiedad de Martínez Sosa.

También quedó implicado en la mira por haber elaborado los permisos de circulación apócrifos para varios de los participantes de la denominada “fiesta de Olivos”, entre ellos el de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola Yañez. Según trascendió, habría separado a Yañez y Fernández en un hecho de violencia cerca de la pileta de Olivos.

Sofía Pacchi

Luego de la filtración periodística de los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos durante el mandato de Alberto Fernández, llamó la atención entre ellos el de Sofía Pacchi. Según constataban los informes, la exmodelo y actriz visitó la casa presidencial en más de 60 oportunidades durante 2020 y 2021, incluso en momentos de vigencia de la cuarentena estricta por la pandemia de Covid-19.

Desde presidencia manifestaron en ese entonces a Revista Noticias que la modelo era asistente de Yañez. En esa línea, indicaron que después de asistir a la exprimera dama fue contratada para el área de la Secretaría General de la Presidencia de Julio Vitobello.

La exmodelo y actriz realizó producciones, entre otros trabajos, para Revista Hombre. Fue representada por la Agencia Brunelli que pertenece a Jorge Brunelli, que se describe como una compañía "con más de 30 años de experiencia en el medio del entretenimiento y la comunicación".

Hace nueve años, Pacchi participó de un segmento llamado "Préstico" en el programa Duro de Domar, donde formó parte de varios sketchs. En tanto, se indicó que mientras perteneció como empleada a la Quinta de Olivos, la exmodelo cumplió funciones de ceremonial y secretaria personal.

De acuerdo con la presentación judicial en la causa por violencia de género, en agosto de 2021 Pacchi habría recibido un mensaje de Fernández que decía "que linda que sos". Ese texto derivó en una discusión de pareja, que terminó en un hecho de violencia. "Fernández zamarreó a Yañez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello", describe el fallo del fiscal.

Miriam Yañez Verdugo

Miriam Yañez Verdugo es la madre de Fabiola. Según la información que trascendió de la declaración de la exprimera dama, ella habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la quinta de Olivos, cuando acompañó a su hija en la casa de huéspedes, en los últimos meses del gobierno de Fernández.

Sumado a esto, está en España con Fabiola desde que ella y su hijo Francisco se mudaron a Madrid. En esa línea, la exprimera dama aseguró que su madre estaría al tanto de las amenazas y hostigamiento recibidas desde diciembre a la fecha. Además, debido a la relación familiar cercana, podría aportar datos clave sobre el inicio de la violencia denunciada cuando comenzó la relación.

Alicia Barrios

En sus redes sociales, Alicia Barrios se presenta como corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano. Es periodista del Grupo Crónica y conduce de lunes a viernes Las Dos Orillas por Radio Colonia.

La periodista fue mencionada por Yañez durante su relato. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, declaró la exprimera dama.

Consultada por los dichos de la expareja de Fernández, Barrios aseguró conocerla y la describió como "una mujer muy inteligente, [que] se la ha ninguneado mucho". "Lo que noté cuando fui a Olivos, que fue una reunión muy larga durante toda la tarde, primero es que ella tenía una inteligencia muy superior. Pero a veces hay que reconocer que la inteligencia mental no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Ella ha pasado momentos terribles, muy duros, que son comunes - en general- a las mujeres que se enamoran, que aman demasiado”, precisó.

Al respecto, en diálogo con LN+ detalló que no le hizo falta presenciar los maltratos o destratos porque “se notaban”. "Ese lugar era tan exclusivo de ella en Scholas Occurrentes, pero no podía participar en nada. No tenía participación en ningún otro lugar. A mí me llamaba la atención que no la aprovecharan, porque yo la veía en momentos muy difíciles", remarcó.

“No me extraña que la haya obligado a abortar. Y no me extraña que ella haya cedido a esa presión. Ella se hizo sola y tuvo una vida muy dura, estudió, se capacitó. Salió de una historia fuerte. No tuvo la vida fácil. Ella quería tener un hijo y le costó bastante”, manifestó la periodista. “En ningún momento dijo que le pegaba. Ella estaba muy enamorada de él”, completó.

