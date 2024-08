Un perrito de raza pomerania es parte de la trama que Fabiola Yañez va armando ante la Justicia para apuntalar una relación lo que considera un relación donde predominaba el maltrato por parte de Alberto Fernández hacia ella.

El animal pertenecía a Fabiola y hoy se encuentra bajo el cuidado de un familiar. Según la versión que circula, se tuvo que desprender de la mascota por presión del ex mandatario.

Según reconstruyó Infobae, existió un gesto machista del ex presidente, que incluyó la frase “es un perro de puta”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Mentirosa": Javier Milei cruzó a Julia Mengolini por las declaraciones sobre Alberto Fernández y la presunción de inocencia

El perito pomerania se llama Calabaza. Según la versión que circula a partir de los relatos del entorno de la ex primera dama, Yañez tuvo que ceder porque se llevaba mal con Dylan, el famoso perro de raza collie que pertenece al ex jefe de Estado.

El problema se suscitó cuando en 2016 la pareja decidió convivir en el departamento de Puerto Madero, propiedad de Enrique Albistur, ex funcionario, amigo de Fernández.

Entonces Fabiola llevó al perro a la casa de su madre, que ahora convive con ella en Madrid. Creyó que podía reencontrarse con la mascota en 2019, cuando la pareja se instaló en la residencia presidencial de Olivos. Pero no sucedió.

Alberto Fernández reconoció peleas con Fabiola Yañez pero dijo que no hubo violencia física: "Yo no la golpeé"

Pomerania es una raza de perros pequeños, de aspecto encantador. Los animales de este tipo se destacan por su abundante pelaje esponjoso, que les da una apariencia de peluche.

La anécdota de Calabaza forma parte del relato que la ex primera dama comenzó a desglosar en la última semana sobre su conflictiva convivencia con el ex presidente, aunque no está plasmada en la denuncia escrita que realizó ante la Justicia Federal.

Los escalofriantes detalles que brindó Fabiola Yáñez en su escrito: "Me pegó desde su lado de la cama"

La exprimera dama Fabiola Yáñez presentó este lunes ante la Justicia un escrito de 20 páginas en el que sostiene que fue víctima de "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad".

Yañez exigió que el expresidente Alberto Fernández sea acusado por amenazas coactivas. Como fundamentación, describió un patrón de "golpes con habitualidad" y "violencia reproductiva".

Entre sus declaraciones, a las que accedió PERFIL, resalta un episodio de violencia física en el que el Jefe de la Unidad Médica Presidencial, según el relato, habría ayudado a tapar un golpe en el ojo. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije ‘qué me hiciste’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”, contó.

LT