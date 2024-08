Quién es Federico Saavedra, el médico presidencial que Fabiola Yañez señaló por encubrimiento

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró ante el fiscal Ramiro González desde España y apuntó contra el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, acusándolo de haber ocultado y encubierto las agresiones cometidas por el expresidente Alberto Fernández.

La ex primera dama puso el foco en el rol del médico de confianza del exmandatario, a quien Alberto Fernández llevó para que sea titular de la Unidad Médica Presidencial, encargado de cuidar la salud de él y su familia, una vez que asumió el Gobierno. El médico la habría visto con un ojo morado y le recetó globulitos de árnica para hacer desaparecer el hematoma.

"Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, 'que me hiciste'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión", relató Yañez sobre uno de los días en el que el ex mandatario la golpeó.

Luego, detalló: "Ese día tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte".

"Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", reveló.

De esta manera, la ex primera dama acusó a Saavedra ante el fiscal González y lo señaló por haber ocultado una agresión que habría tenido lugar cuando aún no había nacido Francisco, el hijo que ambos tienen en común.

Quién es el médico Federico Saavedra

Fernando Saavedra fue el titular de la Unidad Médica Presidencial durante el Gobierno de Fernández. Aún permanece cerca del ex mandatario y fue uno de los que lo visitó recientemente en Puerto Madero para chequear su estado de salud en medio de la polémica por la denuncia por violencia de género.

El profesional es oriundo de La Plata, estudió Medicina en la universidad de esa ciudad y tenía como paciente a Fernández desde hacía una década. En paralelo, desde 2001 trabajaba en el Sanatorio Otamendi, lugar donde se atendió a Yañez por su embarazo y donde tuvo lugar el parto de Francisco.

La firma de Saavedra quedó plasmada en dos documentos claves de la ex primera dama: el comunicado donde se anunciaba oficialmente el embarazo y luego aquel donde se confirmó el nacimiento del hijo de la pareja presidencial.

