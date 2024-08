Ayelén Mazzina, la última titular del ex Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, salió al cruce de las declaraciones de Fabiola Yáñez, quien había afirmado ante la Justicia que le informó a la exfuncionaria sobre presuntos episodios de violencia de género perpetrados por el expresidente Alberto Fernández.

"Nunca estuve al tanto de la situación de violencia que denuncia la exprimera dama", dijo Mazzina, quien estuvo a cargo de la cartera creada por el expresidente Fernández en el tramo final de su gestión.

En el marco de la denuncia por violencia de género que sacudió la opinión pública nacional, el pasado lunes Fabiola Yáñez compareció ante el consulado argentino en Madrid para presentar un escrito ante la Justicia argentina ampliando su declaración. Según su relato, la expareja de Fernández le pidió ayuda a Mazzina y hasta le mostró imágenes de los golpes que habría recibido de su entonces jefe político, pero "no hizo nada" al respecto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Declara Fabiola Yañez: para la abogada de Alberto Fernández, "la audiencia no es válida"

Qué dijo Ayelén Mazzina sobre la acusación de Fabiola Yañez

La acusación, en tanto, fue desmentida por la exfuncionaria categóricamente y en varias ocasiones. En este caso, luego de que trascendiera la declaración de Yáñez, quien se presentó como querellante en la causa, Mazzina se defendió con firmeza desde su cuenta de X.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex Primera Dama", dijo Mazzina, quien estuvo a cargo del área de género desde octubre de 2022 hasta finales de 2023. Asimismo, reiteró que su intención es presentarse en los tribunales para aclarar su posición frente a la acusación de Yáñez en su contra, a la que tildó de "falsedad".

El tuit de Ayelén Mazzina.

"Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", continuó. Con este mensaje, Mazzina dejó clara su postura, subrayando la importancia de que la Justicia actúe con transparencia en este caso delicado que acaparó la atención mediática de las últimas semanas.

En su descargo, Mazzina también hizo referencia a la importancia de mantener políticas públicas que prevengan la violencia de género y asistan a las víctimas, en una crítica implícita a los drásticos recortes presupuestarios y de personal en el área de género implementados por el gobierno de Javier Milei, incluyendo la línea 144 que recibe denuncias por violencia de género.

Cómo se desató la controversia entre Mazzina y Yáñez

Después de que se desatara el escándalo en torno a la violencia denunciada por Fabiola Yáñez, circuló la versión de que la exprimera dama le habría contado a Mazzina sobre la situación que vivía pero que ésta "no la ayudó". Por contrario, según su relato, la exministra le habría dicho que debía hacer la denuncia ante la Justicia.

La defensa de Sandra Borghi tras ser acusada de "armar campaña" a favor de Fabiola Yáñez : "No fui parte de ninguna estrategia"

En ese momento, la exfuncionaria del gabinete de Alberto Fernández negó las acusaciones y se puso a disposición de la Justicia en caso de ser necesario. "Nunca me contó Fabiola sobre la situación de violencia y, si así hubiera sido, por supuesto, hubiera renunciado y me hubiera puesto a disposición para ayudarla en lo que fuera", dijo Mazzina en declaraciones radiales.

Esta semana, la controversia se desató cuando Yáñez, en un escrito presentado el lunes por su abogada Mariana Gallego, afirmó que durante un viaje a Brasil le mostró a Mazzina fotos de presuntos golpes que habría sufrido a manos de Fernández. Según Yáñez, la ex ministra le sugirió que la visitara en su despacho, pero no tomó ninguna acción concreta.

Fabiola Yañez y Ayelen Mazzina.

No obstante, esta no es la primera vez que Mazzina se enfrenta a acusaciones de inacción o encubrimiento en el marco del escándalo que generó la denuncia contra el exlíder del Partido Justicialista. En una entrevista con FM Delta, Mazzina había expresado su sorpresa ante la denuncia, recordando que Fernández "pregonó y acompañó mucho las cuestiones de género" durante su mandato. "La violencia de género existe y no tiene color ni cargo político. Al final no era el 'fin del patriarcado'", manifestó la ex ministra, recordando la frase de Fernández después de que se aprobara la ley de interrupción legal del embarazo.

Mazzina también reveló que, antes de que Yáñez presentara la denuncia, le envió un mensaje expresándole su solidaridad. "Me solidaricé con Fabiola 72 horas antes de que ella hiciera la denuncia. Hay que condenar profundamente la violencia que ejerció el expresidente. Espero que la Justicia actúe con transparencia y perspectiva de género", subrayó.

Por último, Mazzina no ocultó su asombro ante las acusaciones, insistiendo en que, tras haber compartido varias conversaciones con Fernández, las denuncias le resultaron inesperadas y difíciles de asimilar: "Estoy muy sorprendida de todo esto... me cayó como un baldazo de agua fría".

CD/ff