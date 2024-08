La defensa de Sandra Borghi tras ser acusada de "armar campaña" a favor de Fabiola Yañez : "No fui parte de ninguna estrategia"

La periodista Sandra Borghi se defendió públicamente luego de ser acusada de "armar campaña", en favor de Fabiola Yáñez tras la denuncia que realizó contra Alberto Fernández. La periodista fue una de las voces que visibilizaron la denuncia por agresiones de la exprimera dama contra el expresidente, en un caso que conmocionó a la opinión pública en las últimas semanas.

La polémica se desató en redes sociales, donde la grieta protagoniza el debate público. En este caso, varios usuarios cuestionaron el acercamiento de la periodista de El Trece a Yáñez, quien accedió al testimonio de la exprimera dama en Madrid, donde reside desde que abandonó la quinta de Olivos. Después de su regreso de la capital española, Borghi dio detalles de su charla con la exprimera dama. "Fabiola es una víctima", dijo, tras regresar a Argentina.

La tensión, sin embargo, escaló el último fin de semana cuando circularon versiones que vinculaban a Fernando Cassanello, esposo de Borghi, con la productora que presuntamente estuvo detrás de la grabación de un documental sobre Fabiola Yañez.

Estas acusaciones motivaron un fuerte descargo por parte de la periodista en sus redes sociales, donde defendió su integridad profesional, aclarando su postura y resaltando el rol del periodismo en la sociedad.

Sandra Borghi. La periodista fue señalada por su "acercamiento" a Fabiola Yañez.

El descargo de Sandra Borghi en redes sociales

"Me veo obligada a hacer este posteo porque involucraron a mi familia. Y mi límite en la vida es mi familia", escribió Borghi, visiblemente afectada por los rumores que también involucraron a su esposo, Fernando Cassanello.

La periodista enfatizó que su único interés fue el de ayudar a una víctima de violencia de género. "Tuve la fortuna de que una mujer confiara en mí y me contara su secreto más temido”, afirmó, subrayando que trató el tema con el mayor respeto y confidencialidad.

En otra parte del escrito, Borghi desmintió rotundamente su participación en cualquier documental o estrategia relacionada con la exprimera dama. Afirmó que lleva 25 años ejerciendo el periodismo con "pasión y profesionalismo", y rechazó categóricamente cualquier insinuación de estar motivada por intereses ocultos. "No grabé nada secreto, ni fui parte de ninguna estrategia. Solo hice mi trabajo", declaró.

El descargo de Sandra Borghi.

En su mensaje, Borghi también reflexionó sobre la responsabilidad del periodismo en casos sensibles como la violencia de género. Subrayó que los periodistas no son simples observadores, sino que tienen la responsabilidad de visibilizar estas problemáticas y contribuir a la búsqueda de justicia.

En su conclusión, Sandra Borghi expresó su deseo de que se haga justicia no solo para Fabiola Yañez, sino para todas las mujeres que sufren violencia de género: "Deseo de todo corazón que se haga justicia por ella, por su hijo y por todas las mujeres que son víctimas de violencia".

Qué dijo Sandra Borghi sobre su charla con Fabiola Yáñez

A pocos días de que se filtraran fotos de Fabiola Yáñez con signos de violencia y de que presentara una denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, Sandra Borghi compartió impactantes detalles sobre el estado actual de la exprimera dama.

En ese entonces, Borghi, que había viajado a España para entrevistar a Yáñez antes de que hiciera la denuncia, reveló que existen más pruebas que podrían comprometer seriamente al político. "Todo este material lo vi el 10 de julio cuando estuve en España. Estuve cuatro horas reunida con Fabiola. Me espanté. Volví hasta con algo de miedo porque sabía demasiado. Fabiola no tenía en ese entonces la decisión de hacer la denuncia", comenzó relatando a Socios del espectáculo (El Trece).

Borghi describió la vulnerabilidad en la que encontró a Yáñez durante su encuentro: "Ella tenía miedo. Eso la paralizaba para accionar y estaba muy limitada desde lo emocional. Está derrumbada. Recién ahora me animo a decir que está un poco más fuerte y que está contenida".

Fabiola Yañez. La exprimera dama denunció a Alberto Fernández por violencia de género.

La periodista también recordó un momento desgarrador durante su conversación: "Una de las cosas que ella me relataba mientras lloraba... Cuando se sentó frente a mí, yo había ido a buscar otra cosa. Fui a hablar de su documental y de la famosa fiesta de Olivos. Todo eso se derrumbó cuando ella empezó a hablar". Según Borghi, Yáñez le confesó que cada vez que Fernández la violentaba, él le decía: "Sos el amor de mi vida y si me dejás me mato".

Borghi también detalló la complicada situación de Yáñez al momento de tomar la decisión de denunciar: "Ella tiene mucha información y por eso tiene mucho miedo. Cuando me empezó a dar nombres le dije que no me cuente más porque yo no la podía ayudar".

Además, la periodista reveló que para poder reunirse con ella, Yañez tuvo que evadir la custodia de Alberto Fernández y esconderse en un lugar a 40 minutos de las afueras de Madrid. "Fue muy peligroso", subrayó Borghi, añadiendo que "a ella la encerraron cuatro semanas para que no se vean las marcas".

