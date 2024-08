Fabiola Yañez y Alberto Fernández rompieron el silencio

La exprimera dama, Fabiola Yáñez le dio una entrevista exclusiva a Infobae en la que, durante 50 minutos, dio detalles de la lamentable situación de violencia de género que sufrió con el expresidente Alberto Fernández. Habló de la “fiesta de Olivos” y denunció amenazas por parte del expresidente.

"Cuando vi las fotos me destruí, por mi hijo", dijo la exprimera dama sobre la filtración de las fotos que la muestran con hematomas en rostro y brazo.

Hubo muchos rumores acerca de que el expresidente amenazó con suicidarse a Fabiola, para que ella no lo denunciara. Yáñez lo confirmó: "Durante dos meses me amenazó que se iba a suicidar”, declaró.

Además, Fabiola dijo que no lo denunció antes para no afectar al Gobierno: "Si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo”, explicó.

Alberto Fernández habló con El País y con Verbitsky

La entrevista en El País todavía no fue publicada debido a un pedido de la editora de género del diario, que solicitó que también esté la voz de la víctima, Fabiola Yáñez.

La estrategia de defensa de Fernández intenta desarticular la denuncia por violencia de género y poner en cuestión la veracidad de las fotos. Dijo que las marcas en la cara que se vieron en las imágenes eran producto de “un tratamiento contra las arrugas”.

“Hubo testigos directos de la violencia”

Según el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, hubo testigos directos de la violencia sobre Fabiola. “Por lo que pude reconstruir a través de siete fuentes, hubo al menos dos episodios en los que hubo testigos directos”.

El periodista relató que personal de Olivos presenció escenas de violencia física sobre Yáñez, como cuando un incidente terminó con Fernández zamarreándola del pelo y sujetándola de un brazo, seguidos por la madre de ella que gritaba para que la suelte. El periodista relata que los testigos afirman haber visto a Daniel Rodríguez, entonces intendente de la Quinta de Olivos, quitarle las manos a Alberto del cabello de Fabiola y llevárselo lejos en un carrito de golf.

Victoria Villarruel, implacable

La actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, también opinó tras la entrevista a Yáñez, y lo hizo de un modo bastante polémico. “La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían”, escribió en la red social X, y agregó: “Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante”.

Polémicas las declaraciones de Victoria Villarruel. Tal vez no se trata de sentir lástima, tal vez se trate de visibilizar un tema como la violencia de género, que es transversal a todas las clases sociales y evidentemente se reproduce hasta en los estamentos del poder político.

El posteo de Yáñez a quienes “no la perdonan”

Fabiola Yáñez también realizó un posteo en sus redes para quienes “no la perdonan”.

“Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas. Han sido muy importantes para mi hijo y para mí. También aprovecho para agradecer a la Dra. Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad”, posteó en sus redes.

Reunión peronista en La Rioja

Una de las incógnitas de la política reside en cómo afectan estas denuncias al peronismo. Hubo una reunión en La Rioja convocada por el gobernador Quintela. También se discutió sobre el futuro del peronismo de cara a las elecciones de medio término del año que viene. Axel Kicillof fue uno de los que estuvo presente.

Hubo un hecho que llamó la atención y es que, en el contexto de la sensibilidad despertada por la denuncia contra Alberto Fernández, los dirigentes peronistas se fotografiaron junto al intendente Fernando Espinosa, quien está procesado por abuso sexual.

Siguen los aumentos, ahora el colectivo

En relación a las noticias económicas, esta semana se va a conocer el índice de inflación del mes de julio. Recordemos que la semana pasada se conoció el índice inflacionario porteño y preocupó al Gobierno, porque fue de un 5,1%, lo que representó una suba con respecto a los meses anteriores. El índice inflacionario nacional, en general tiene números similares al porteño, aunque unas décimas más abajo.

Además, el colectivo tiene un nuevo aumento de tarifas en el área metropolitana.

Movilizaciones en Venezuela contra el “fraude electoral”

Con la consigna “contra el fraude electoral”, continúan las movilizaciones en Venezuela. Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro no presentó las actas, y el conflicto político continúa.

María Corina Machado, la dirigente opositora, convocó, mediante un video en sus redes sociales, a una “gran protesta mundial por la Verdad”.

Ayer hubo trascendidos bastante importantes sobre la existencia de algún tipo de negociación con las autoridades del gobierno de Estados Unidos en busca de una salida pautada de Maduro del poder, estableciendo alguna suerte de “inmunidad” para él y sus principales dirigentes.

Tragedia aérea en Brasil

Hubo un lamentable accidente aéreo en Brasil que dejó la lamentable cifra de 62 muertos tras estrellarse un avión en una zona poblada. Las imágenes son realmente impactantes.

La guerra de Ucrania lamentablemente no tiene una perspectiva clara de terminar y sigue dando nuevos episodios. Vamos a ver el siguente fragmento sobre un ataque de las fuerzas ucranianas en la frontera rusa.

Tom Cruise apareció en el cierre de los Juegos Olímpicos

Con la destreza que lo caracteriza, el actor se lanzó sobre el escenario durante el cierre de los Juegos Olímpicos. Una sorpresiva aparición del hombre famoso por no usar dobles de riesgo, se montó a una poderosa moto.

