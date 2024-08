Andrés Izarra: "Hay una casta madurista"

Andrés Izarra señaló que el gobierno de Chávez se enfocó en el socialismo, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos, mientras que Nicolás Maduro implementó políticas neoliberales y represivas, llevando al país a una crisis económica y social. Además, agregó que la “casta madurista” se mantuvo en el poder con Maduro a pesar de haber sido marginada durante el gobierno chavista. “El madurismo está atrincherado, pero cada día más inviable”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Izarra es ex ministro de Comunicación e Información venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez, entre 2004 y 2012, y ex ministro de Turismo durante el gobierno de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2015. Actualmente es opositor al Gobierno chavista.

A dos semanas de la elección, la situación política en Venezuela está lejos de pacificarse. Con decenas de muertos y detenidos, Nicolás Maduro se muestra dispuesto a seguir en el gobierno sin medir ninguna consecuencia. ¿Qué hizo que usted fuese tan cercano al gobierno de Hugo Chávez y después de Maduro y ahora tenga esta actitud de oposición? ¿Qué fue cambiando? ¿Es distinto Hugo Chávez de Maduro, y este Maduro que aquel Maduro?

Sí, por supuesto. Tengo 10 años cantando a viva voz que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con el gobierno de Chávez. Ni en los objetivos que persiguen ambos gobiernos, ni en las políticas que aplican, ni en la legitimidad de origen que tienen ambos gobiernos, más ahora que Nicolás Maduro ha decidido desconocer la voz popular, adelantar un fraude electoral y dar un autogolpe sobre las bayonetas de los militares.

Quizás es difícil desde afuera percibir los matices que hay entre ambos gobiernos, porque si bien el Gobierno de Maduro tiene su origen por una situación avenida, gracias a la muerte del presidente Chávez, no quiere decir que ese Gobierno haya perseguido los propósitos y objetivos del presidente Chávez. Mientras Chávez alzaba las banderas del socialismo, el gobierno de Nicolás Maduro le ha producido a Venezuela la mayor desigualdad de América Latina.

Mientras el foco de la política de Chávez era la lucha contra la pobreza, Nicolás Maduro ha lanzado a casi 9 millones de venezolanos al exilio o al éxodo migratorio por la debacle económica que ha producido. Mientras el Gobierno del presidente Chávez defendía los derechos humanos, la integración latinoamericana, la soberanía popular y la soberanía nacional, el Gobierno de Nicolás Maduro es neoliberal y represivo, que ha privatizado nuestras empresas públicas, como ocurrió con la producción del petróleo y el hierro, como ocurre con tantas otras empresas que han sido privatizadas bajo la política neoliberal de este Gobierno.

Lo que usted dice lo escuché en Brasil y en Argentina, que el Gobierno de Dilma y Alberto Fernández era neoliberal, y no como el Gobierno de Lula y Cristina. ¿Puede ser que si a Hugo Chávez y Néstor Kirchner les hubiera tocado estar vivos ahora, con las commodities al precio que están ahora, y que ya vienen estando en los últimos años, no hubieran podido mantener las mismas políticas y promesas con las que se hicieron populares?

No, yo descarto eso de plano. Porque eso no tiene nada que ver con el precio de las commodities, tiene que ver con los principios políticos.

Insisto, mientras Chávez alzaba las banderas del socialismo y su política era la recuperación de lo público, poner lo público por delante, la creación colectiva, la sociedad como un todo, no como una suma de parcelas, sino como el interés nacional y el interés colectivo por delante.

Si ese fuera el argumento, Hugo Chávez mantuvo el precio del petróleo, lo recuerdo claramente porque yo en ese momento era presidente de Telesur y me tocó despedir a una buena parte de nuestro personal cuando el petróleo estuvo a 20. El petróleo llegó a 20 y Chávez no vendió el petróleo, no privatizó PDVSA. Y así tuvimos, como se comporta el precio del petróleo, muchas subidas y bajadas. No por eso cambió la política. Quien sí cambió la política fue Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro no persigue los objetivos del presidente Chávez ni practica sus mismas políticas que el presidente Chávez. Esto es una cosa totalmente distinta.

¿Es solo Maduro? ¿No hay mucha gente que estaba con Chávez y que sigue estando al lado de Maduro? ¿Es él solo el actor de ese cambio o es un cierto grado de degradación del chavismo en su conjunto o de una parte significativa del chavismo?

Sí, hay una casta madurista, que son ese grupo de personas que han seguido siendo instrumentos de Nicolás Maduro.

Muy curiosamente, todas esas personas que ahora están o que asumieron el poder con Maduro habían sido execradas durante el presidente Chávez. El caso de Delcy Rodríguez, que fue ministra del presidente Chávez, él la botó y más nunca se hizo saber de ella, porque la sacó en muy malos términos.

Diosdado Cabello, por ejemplo. ¿Cuál era la relación de Chávez y cuál es la de Maduro con Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello siempre ha sido una persona muy leal a Chávez, siempre lo fue, pero se convirtió en el primer madurista, por la gran ambición de Diosdado Cabello en llegar a ser presidente de la República. Y él cree que lo va a lograr siempre acercándose al poder y siendo funcional a él. Ya vemos que después de haber acompañado este golpe de Estado, eso no se va a producir. El tema es que el madurismo está atrincherado.

Llevamos 2500 presos acusados por terrorismo, más de 100 niños han sido acusados con cargos de terrorismo, de acuerdo a lo que anunciaba ayer Human Rights Watch. Hoy se ha enviado una carta a la Corte Penal Internacional por parte de Amnistía Internacional para llamar su atención sobre la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Tenemos desaparecidos, 24 muertos y la violencia represiva, una razia de terrorismo de Estado que no cesa. Eso no es viable, Jorge, usted me disculpe, eso no es viable. Nicolás Maduro no puede gobernar a sangre y fuego produciendo tanto dolor en la familia venezolana durante mucho tiempo más.

¿Cómo se imagina usted lo que sigue? El otro día, cuando hablábamos, marcaba que a mi juicio hay dos hipótesis. Un avión que salía con Maduro y sus principales funcionarios hacia el exilio u otro avión que salía con la oposición, porque cada uno se acusa de algo que no evitaría que el otro termine en la cárcel si gobernara su opositor.

Yo no veo a María Corina Machado y a Edmundo González, que son los ganadores de la elección, dejando el país. El madurismo está atrincherado, pero cada día más inviable.

Fíjese que ayer suspendieron la red social Twitter en Venezuela. Suspendió la red social la plataforma de mensajería Signal.

Si Maduro continúa en el poder, tendría que encarcelar al presidente electo y a su líder, porque supuestamente, desde la lógica de si él continúa como presidente, ellos están haciendo sedición, y viceversa. Si asumiera Corina Machado y el presidente electo en realidad, por parte de ella, quien finalmente tendría que ir preso sería Maduro por haber hecho sedición. Uno u otro se está acusando de un delito que es gravísimo.

Ese es precisamente el problema de fuerza que se plantea.

Ya los Estados Unidos han anunciado que si María Corina Machado o Edmundo son detenidos, la reacción va a ser inconcebible, como nunca se había visto. Entonces esa relación de fuerza comienza a cambiar. Pero sin duda hay un escenario de callejón sin salida. ¿Quién va a poder más? No lo sabemos.

Ahora, el que pueda menos me parece que no va a tener destino que no sea la cárcel o el exilio, ¿no?

O quizás hay una negociación por la intermediación de Brasil, Colombia y México, puede ser. Eso se está cocinando.

Pero esa negociación casualmente sería para garantizar el exilio a alguien.

O un acuerdo global más grande, no sabemos.

Sin embargo, ayer esos tres países emitieron un comunicado muy fuerte y contundente pidiendo que el CNE, el Consejo Electoral, presente las actas de votación, cosa que no han hecho.

No lo estaba llevando a que fuera una renuncia de la oposición, sino que me parece que si triunfa el verdadero ganador de las elecciones me imagino a Maduro preso, algo que podría suceder, o en el exilio, a eso me estaba refiriendo.

Bueno, pero si hay un acuerdo no.

Quizás el acuerdo sea el de garantizar un exilio tranquilo.

No me atrevería a especular en ese sentido, porque la negociación está en marcha en estos momentos. Pero no sabemos. Quizás hay un acuerdo para que los derechos políticos y la seguridad de la casta madurista se garantice.

