Pocos minutos después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comunicara que Nicolás Maduro ganó las elecciones con el 51,2% de los votos, el mandatario venezolano salió a hablar ante sus seguidores y le dedicó el triunfo a Hugo Chávez.

“El triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, con las amenazas, no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, señaló Nicolás Maduro.

En esa línea, afirmó: “El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará. Ni hoy ni nunca. Este, comandante Chávez, es tu triunfo".

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que Maduro ganó con el 51,2% de los votos

El presidente izquierdista venezolano Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo de seis años, anunció la autoridad electoral tras unos comicios que según la oposición estuvieron plagados de irregularidades.

Tras 25 años de chavismo en Venezuela, Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, recibió 5,15 millones de sufragios (51,2%), según el primer boletín oficial con 80% del voto escrutado. Se impuso al opositor Edmundo González Urrutia, quien consiguió 4,45 millones de votos (44,2%).

Maduro se proyecta así para permanecer 18 años en el poder, hasta 2031. Solo el dictador Juan Vicente Gómez habrá gobernado más que él, con 27 años (1908-1935).

En una tarima dentro del palacio presidencial de Miraflores, grupos musicales lo recibieron con canciones en su honor frente a cientos de militantes. Todos llevaban chaquetas deportivas con la frase "Ganó mi gallo pinto" en referencia al apodo con el que se identificó el mandatario los últimos meses: un gallo fuerte, de pelea, para contrastarse con González, al que pintaba como débil, "pataruco". "¡Vamos Nico, vamos Nico!", gritaban.

