Seis barreras de policías para proteger una de la últimas estatuas de hugo Chávez en pie en Venezuela

Un contingente de fuerzas de seguridad custodia una estatua de Hugo Chávez en la Isla Margarita, Venezuela, frente al temor de que sea atacada.

Buscan proteger la figura ante posibles protestas opositoras, considerando que los manifestantes ya derrumbaron y destrozaron varias estatuas del exmandatario en todo el país.

Al menos cinco estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas a pertir de este lunes en Venezuela, en el marco de las protestas por las elecciones sospechadas de fraude a través de las que Nicolás Maduro obtuvo una nueva reelección. A la usanza de lo que ocurrió en la caída de otros regímenes, la idea de los manifestantes fue generar un clima de fin de ciclo político.

En redes sociales circularon varios videos donde se puede ver a los manifestantes destruyendo y derribando las estatuas del fallecido presidente venezolano (1999-2013) en diferentes regiones del país. Fue una nueva muestra de rechazo a los resultados de las elecciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los videos: derrumbaron y decapitaron al menos 5 estatuas de Hugo Chávez durante las protestas en Venezuela

Según se puede ver en algunas de las imágenes, los manifestantes derrumbaron los claros símbolos del chavismo al grito de "y va a caer", en referencia al Gobierno de este signo político que se instauró en el país en 1999 y hasta el momento no ha abandonado el poder.

Los últimos días vividos en Venezuela fueron de gran tensión, con las fuerzas de seguridad reprimiendo con gases lacrimógenos y balas de goma a todas las personas que salieron a las calles a protestar en contra del polémico resultado de lasa elecciones del domingo.

Si bien la mayoría de las protestas se concentraron en Caracas, también se desataron manifestaciones en, al menos, otras veinte ciudades del país, las cuales comenzaron después del mediodía del lunes, luego de que el CNE proclamara presidente a Maduro.

Al respecto de las protestas, la líder de la oposición, María Corina Machado, quien respaldó al candidato González Urrutia, señaló que estas fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo que no permitirá que "se le robe el futuro" como consecuencia de un "régimen ilegítimo".

"Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes durante las protestas.

