Los videos: derrumbaron y decapitaron al menos 5 estatuas de Hugo Chávez durante las protestas en Venezuela

Al menos cinco estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas durante las últimas horas de este lunes en Venezuela, en el marco de las protestas por las elecciones sospechadas de fraude a través de las que Nicolás Maduro obtuvo una nueva reelección. A la usanza de lo que ocurrió en la caída de otros regímenes, la idea de los manifestantes fie generar un clima de fin de ciclo político.

En redes sociales circularon varios videos donde se puede ver a los manifestantes destruyendo y derribando las estatuas del fallecido presidente venezolano (1999-2013) en diferentes regiones del país. Fue una nueva muestra de rechazo a los resultados de las elecciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según se puede ver en algunas de las imágenes, los manifestantes derrumbaron los claros símbolos del chavismo al grito de "y va a caer", en referencia al Gobierno de este signo político que se instauró en el país en 1999 y hasta el momento no ha abandonado el poder.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las últimas horas vividas en Venezuela fueron de gran tensión, con las fuerzas de seguridad reprimiendo con gases lacrimógenos y balas de goma a todas las personas que salieron a las calles a protestar en contra del polémico resultado de lasa elecciones del domingo.

Si bien la mayoría de las protestas se concentraron en Caracas, también se desataron manifestaciones en, al menos, otras veinte ciudades del país, las cuales comenzaron después del mediodía del lunes, luego de que el CNE proclamara presidente a Maduro.

"Prefiero mil veces morirme": las últimas palabras del joven que murió durante las protestas en Venezuela

Al respecto de las protestas, la líder de la oposición, María Corina Machado, quien respaldó al candidato González Urrutia, señaló que estas fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo que no permitirá que "se le robe el futuro" como consecuencia de un "régimen ilegítimo".

"Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes durante las protestas.

La agencia EFE constató que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana emplearon gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra quienes participaban de las manifestaciones, incluso contra aquellos que lo estaban realizando de manera pacífica.

Maduro, por su parte, denunció hechos "criminales y terroristas" por lo que responsabilizó a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) e indicó que se detuvo a decenas de personas involucradas en las manifestaciones.

Fotos: la violencia se apoderó de Caracas y reportan dos muertos mientras miles protestan contra la cuestionada reelección de Maduro

Como consecuencia de estos hechos son varios los heridos entre los manifestantes e incluso se confirmó la primera muerte de uno de los participantes en Maracay, mientras que los medios locales hablan de un posible segundo fallecido en Yaracuy.

Las manifestaciones surgieron luego de que el actual presidente Maduro proclamó su victoria con el 51,2% de los votos, dándole inicio así a su tercer mandato consecutivo. Ante este escenario, la oposición cuestionó el resultado, calificándolo de "fraudulento" y asegurando que el candidato opositor ganó con el 73,2%.

AS.

LT.