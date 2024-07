Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela este martes gritando "¡Libertad!" y derribando estatuas de Hugo Chávez para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras protestas que dejaron al menos 12 muertos y cientos de detenidos políticos, entre los que se encuentra el dirigente Freddy Superlano.

Fotos: la violencia se apoderó de Caracas en las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro

A raíz de la escalada de tensión, el analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Andrei Serbin Pont, realizó un mapa para centralizar los "incidentes de protesta y/o represión" en el país caribeño. "Solo incluiremos incidentes verificables (confirmación de fecha y hora y geolocalización exacta). Contribuciones bienvenidas", escribió Serbin Pont en su cuenta de X (antes Twitter).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Esfuerzo colaborativo de Investigación de Fuente Abierta para mapear instancia de protestas y represión en el contexto de los comicios electorales venezolanos de Julio 2024", se lee en la descripción del mapa que compartió. De esa manera, los incidentes registrados se dividen en seis secciones: "protesta", "derribo de estatua", "represión por Ente Estatal", "represión por Ente Paraestatal", "muerto" y "arresto/secuestro".

"No podemos permitir que nos roben los votos": las protestas en Venezuela

En el apartado de las "protestas", el mapa registró manifestaciones en distintos puntos del país. Si bien en Caracas, la capital, fue donde mayor concentración hubo, también se llevaron a cabo marchas y aglomeramientos en ciudades distribuidas a lo largo del país, llegando incluso a las fronteras con Colombia.

Al grito de "¡Libertad, libertad!", simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron en Caracas y otras ciudades venezolanas para disputar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro.

La líder de la oposición María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

"¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!", bramaban miles de manifestantes que marcharon en la gigantesca barriada popular de Petare, la mayor de Caracas. "¡Que entregue el poder ya!", exclamaban otros. "Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", fueron algunas de las consignas que corearon también.

"Por la libertad de nuestro país, por el futuro de nuestros hijos, queremos libertad, queremos que se vaya Maduro, ¡vete Maduro!", expresó a la AFP Marina Sugey, una ama de casa de 42 años, en la protesta de Petare. "Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar", añadió Carley Patiño, de 47 años, que trabaja como administradora.

Debido a las numerosas protestas, el chavismo convocó el martes "a una gran marcha hacia Miraflores", el palacio presidencial, "para defender la paz". Por su parte, Machado y González Urrutia llamaron a "asambleas ciudadanas" en distintas ciudades, pero no dieron mayores detalles.

Al respecto de las protestas, la líder de la oposición Corina Machado, quien respaldó al candidato González Urrutia, señaló que fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo que no permitirá que "se le robe el futuro" como consecuencia de un "régimen ilegítimo".

En tanto, el candidato presidencial de la oposición marcó distancia este martes de las manifestaciones del día. "No contribuyen a este objetivo", expresó en una rueda de prensa. "Hay mucha indignación y eso lo entendemos, pero nosotros tenemos que mantener la calma, la serenidad, hasta que lleguemos al triunfo", subrayó.

Al menos cinco estatuas de Chávez fueron derribadas

En cuanto a los derribos de estatuas de Hugo Chávez, el mapa colaborativo de Serbin Pont registró cinco hechos en distintos puntos del país en el marco de las protestas. A la usanza de lo que ocurrió en la caída de otros regímenes, la idea de los manifestantes fue generar un clima de fin de ciclo político.

Al respecto, en redes sociales circularon varios videos donde se puede ver a los ciudadanos destruyendo y derribando las estatuas del fallecido presidente venezolano en diversas regiones de Venezuela, en una nueva muestra de rechazo a los resultados de las elecciones emitidos por el CNE.

Según se aprecia en algunas de las imágenes, los manifestantes derrumbaron los claros símbolos del chavismo al grito de "Y va a caer", en referencia al Gobierno de este signo político que se instauró en el país en 1999 y hasta el momento no ha abandonado el poder. Con el resultado de los últimos comicios, se mantendrán frente a Venezuela hasta el 2030.

"Venezuela se encuentra en un momento crítico": la represión de policías y grupos paraestatales

Respecto a la represión, el mapa se encuentra dividido en dos secciones: "por Ente Estatal" y "por Ente Paraestatal". Es que no solo se denunció represión de la policía y agentes de poder, sino también de grupos armados que apoyan al Gobierno, tales como el caso de los colectivos, que ya generaron disturbios durante los comicios, disparando a las personas que se encontraban cuidando un centro de votación.

En ese sentido, se reportó que en manifestaciones en distintos sectores de Caracas, algunos muy pobres, la militarizada Guardia Nacional dispersó varias de las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma. También se escucharon disparos en algunos barrios.

Al respecto, la ONG Encuesta Nacional de Hospitales informó de 84 civiles heridos en las protestas, mientras el ministerio de Defensa dio cuenta de 23 efectivos militares lesionados.

A raíz del accionar de los agentes del poder, la Casa Blanca consideró "inaceptable" la represión de manifestantes, que dejó también decenas de heridos, mientras el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, llamaron a respetar la protesta pacífica de opositores.

En esa línea, Türk indicó este martes sentirse "extremadamente preocupado" por las tensiones postelectorales en Venezuela y urgió a las autoridades a respetar el derecho a "protestar pacíficamente". "Estoy extremadamente preocupado por el aumento de las tensiones en Venezuela", afirmó en un comunicado.

"Venezuela se encuentra en un momento crítico. Insto a las autoridades a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo", agregó. "Las personas responsables por violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas", instó el Alto Comisionado.

También se refirió a las represiones cometidas por grupos paraestatales: "Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, además de por la violencia de individuos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos. Varios manifestantes han resultado heridos por armas de fuego".

Además, "unió su voz" a la del Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien el lunes pidió "transparencia total" en el conteo de votos y afirmó que "las autoridades electorales deben realizar su trabajo de forma independiente y sin interferencias".

Por su parte, Maduro responsabilizó al opositor González Urrutia por "la violencia criminal" que dejó "heridos y fallecidos" en Venezuela. "Estamos viviendo un intento de desestabilización masiva", sostuvo.

"Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo señor González Urrutia y la señora Machado, y la justicia va a llegar", aseveró Maduro en una intervención este martes en el palacio presidencial de Miraflores.

El mandatario, reelecto para un tercer período de seis años, denunció un intento de golpe de Estado "de carácter fascista y contrarrevolucionario". Sumado a esto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, adhirió a la tesis del golpe y afirmó que la Fuerza Armada, principal sostén del gobierno, expresó su "absoluta lealtad y apoyo incondicional" a Maduro.

"Una cifra alarmante": al menos 12 personas fallecieron durante las protestas en Venezuela

Si bien el mapa registró una única muerte, al menos once civiles fallecieron en el marco de las protestas, informaron este martes cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos. En tanto, el fiscal general, Tarek William Saab, reportó la muerte de un militar.

La organización de derechos humanos especializada en la defensa de presos políticos Foro Penal refirió que al menos once civiles fallecieron en las protestas, entre ellos dos menores de edad. "Hay once personas fallecidas en estas protestas. Cinco de estas personas [fueron] asesinadas en Caracas", declaró Alfredo Romero, director de la ONG.

"Prefiero mil veces morirme": las últimas palabras del joven que murió durante las protestas en Venezuela

El primer fallecido se registró en el estado Yaracuy (noroeste), según Foro Penal, que sin embargo no precisó las circunstancias del deceso. "Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones, que en un solo día se hayan producido once muertos en manifestaciones es una cifra alarmante", agregó Romero.

En la concentración en Caracas, González Urrutia llamó a la calma a la Fuerza Armada tras la muerte de los civiles y las decenas de heridos. "Señores de la Fuerza Armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela, no hay razón alguna para tanta persecución", expresó el rival de Maduro en los comicios.

"Castigo con la pena máxima": los arrestos durante las protestas en Venezuela

El último ítem del mapa está referido a los "arrestos/secuestros" que hubo en Venezuela. Según distintas ONGs, más de 700 personas fueron detenidas en las protestas que estallaron tras el resultado de los comicios. En esa línea, Saab informó la detención de 749 individuos.

A través de un mensaje publicado en X, el fiscal general había advertido que "castigará con la máxima pena a quienes pretendan reeditar las impunes y asesinas" protestas de esos dos años.

Por su parte, Türk indicó que se habían registrado manifestaciones en al menos 17 de los 24 estados de Venezuela, incluida la capital, Caracas, con cientos de personas arrestadas, incluidos niños. "Esto me preocupa profundamente", afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Uno de los arrestos que trascendió fue el del dirigente opositor Freddy Superlano, el cual fue denunciado por su partido Voluntad Popular (VP), que alertó sobre una "escalada represiva" en medio de las protestas.

"Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano", escribió en X el partido VP, que acompañó el mensaje con un vídeo en el que se observa el momento en que es llevado por funcionarios vestidos de negro.

Sumado a esto, su esposa Aurora denunció que, horas después del hecho, aún no tiene novedades sobre el paradero del dirigente. "A 10 horas del secuestro de mi esposo, su primo Renso y Rafael por efectivos del régimen, no sabemos donde se encuentran. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad internacional, para que coloquen sus ojos sobre lo que está sucediendo en Venezuela", publicó en la cuenta de Superlano, acompañado por un video donde denunciaba el arresto.

"Hoy, Freddy y su equipo fue vilmente secuestrado por el régimen solo por defender lo que todo el mundo conoce y lo que toda Venezuela quiere: que se respete la voluntad del pueblo, que se respeten los resultados que dieron a Edmundo González Urrutia como presidente electo", afirmó la mujer.

En tanto, familiares de otros individuos esperaban a las afueras del comando de la Guardia Nacional (cuerpo militar con atribuciones de orden público) donde se encuentran detenidas varias mujeres, incluidos menores de edad. "Mi hija es menor de edad, tiene 16 años, está con una prima (que) tiene 25 años, ellas salieron ayer en horas de las 11 o 12 a caminar y las agarraron (...) no estaban manifestando", explicó a la AFP una mujer de 50 años que pidió el anonimato.

Un médico de 32 años también se encontraba para conocer la situación de un familiar que fue arrestado en la protesta. "Lamentablemente estamos viviendo una persecución de este gobierno", indicó el hombre, que también rechazó dar su nombre por razones de seguridad.

MB / ED