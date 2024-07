El Gobierno Nacional repudió este martes el "hostigamiento" a la Embajada Argentina en Venezuela a partir de la decisión del presidente de ese país, Nicolás Maduro, de "interrumpir el suministro eléctrico" en la sede diplomática.

En un comunicado, la Argentina realizó "un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados". Además, la Cancillería expresó su repudio al "hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática en Caracas a partir de la decisión del régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico".

Sumado a esto, advirtió al gobierno de Venezuela "sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma".

En tanto, el gobierno de Maduro exigió la salida de Venezuela del personal diplomático de Argentina y también de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, al tiempo que ordenó el retiro de sus representantes de esos países.

A raíz de ese escenario, la canciller Diana Mondino mostró desconcierto respecto a la situación de la embajada argentina en Caracas e incertidumbre por los refugiados que permanecen en la legación desde marzo, entre ellos Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de confianza de la líder opositora María Corina Machado.

"Ahora tenemos esta situación tan compleja en donde expulsan (…) a los diplomáticos y no dan autorización o no contestan o no sabemos qué hacer con las personas que están refugiadas" en la embajada, declaró Mondino el lunes en diálogo con LN+.

"Estas personas tienen derecho a estar en nuestra embajada y en el caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, tiene la obligación el gobierno de Venezuela de dejarles salir (a los refugiados) con nuestros diplomáticos. Esto realmente es inaudito", agregó.

Asimismo, la ministra refirió contactos con el gobierno venezolano para proceder. "Hemos intentado hablar con la cancillería para ver cómo mínimo qué significa este comunicado que ha dicho que varios países tenemos que retirarnos (de Venezuela). ¿Qué es? ¿Nos vamos todos? ¿Cuándo, de qué manera?”, expresó.

Sumado a esto, consideró "un disparate" la posibilidad de un ruptura de relaciones entre ambos países. "Argentina no ha roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no nos lo han transmitido todavía", aseguró.

Noticia en desarrollo