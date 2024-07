Diana Mondino pidió a Maduro que "reconozca la derrota" y le salieron al cruce: "Canciller de un gobierno de corte Nazi"

Con la demora de resultados oficiales, la canciller argentina Diana Mondino le exigió al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que "reconozca la derrota". Esto generó que el canciller venezolano Yvan Gil saliera al cruce: "Mentirosa e irresponsable".

"Maduro: RECONOZCA LA DERROTA. La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad", expresó Mondino en sus redes sociales luego de que se demoraran los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Minutos después y por la misma vía llegó la contestación del canciller venezolano, Yvan Gil: "Mentirosa e irresponsable, canciller de un gobierno de corte Nazi, violadores de derechos, su pueblo los juzgará, mientras no se meta en asuntos que no le corresponden, en Venezuela triunfó la paz, aquí no gobernarán los esperpentos cómo Milei nunca!".

En un tono similar a Mondino, el expresidenta Mauricio Macri se expresó en redes: "La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo".

Cancilleres latinoamericanos le reclamaron a Maduro

Los cancilleres de ocho naciones latinoamericanas dijeron a Venezuela que es "indispensable" que se "cuente" con garantías de que se respetarán los resultados de las elecciones de este domingo.

"Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas", señaló un comunicado conjunto de los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Venezuela tras el cierre de urnas: chavistas encapuchados recorren Caracas en motos y la oposición pidió vigilar el escrutinio

En el comunicado, difundido por la cancillería panameña en su cuenta en la red X, los cancilleres dijeron que la garantía de que se respetará los resultados pasa porque haya "un conteo de los votos transparente" y una "verificación y control" por parte de "veedores y delegados" de todos los candidatos.

Además, los jefes de la diplomacia de los ochos países aseguraron que siguen "de cerca los acontecimientos en Venezuela".

