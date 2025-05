Reapareció Joe Biden y apuntó contra Donald Trump por "apaciguar" a Rusia con presión sobre Ucrania

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, concedió su primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca y aseguró que Donald Trump presiona a Ucrania para que ceda territorio a Rusia. El referente republicano comenzó reconociendo que, durante su mandato, “les dimos a Ucrania todo lo que necesitaban para garantizar su independencia, y estábamos preparados para responder, de forma más agresiva, si Putin volvía a actuar”.

Biden también habló en la BBC sobre los comentarios de miembros de la administración Trump que indican que Kiev debería dar parte de su territorio para garantizar la paz con Rusia. El expresidente afirmó “es el apaciguamiento moderno”, haciendo referencia a la fallida estrategia del exprimer ministro británico Neville Chamberlain, quien, a fines de la década del 30, cedió a una serie de condiciones impuestas por Adolf Hitler, pero eso no sirvió para impedir el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El referente republicano remarcó que la actitud de Trump con Ucrania tendrá efectivos negativos: “Europa va a perder la confianza en la seguridad de Estados Unidos y en su liderazgo”. Según Biden, los presidentes europeos se preguntarán: “¿Qué hago ahora? ¿Puedo confiar en Estados Unidos? ¿Van a estar ahí?”.

En referencia a Vladimir Putin, presidente de Rusia, Biden afirmó que no comprendía “cómo puede pensar la gente que, si permitimos que un dictador, un matón, decida que va a tomar porciones importantes de territorio que no son suyas, eso va a contentarle. No acabo de entenderlo”.

También reveló su temor de que los países de la OTAN que limitan con Rusia “acaben diciendo que tenemos que llegar a un acuerdo” con Putin si Ucrania acepta ceder parte de su territorio. "Son los valores que la gran mayoría del pueblo estadounidense valora. Hacer todo lo posible para evitar la guerra, pero no ceder ante los tiranos".

Vladimir Zelenski, presidente de Ucrania, cuestionado por Donald Trump y su vicepresidente en la Casa Blanca

El referente republicano también habló de la visita de Volodímir Zelenski a la Casa Blanca en febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance le exigieron al líder ucraniano que mostrara más gratitud por los años de apoyo norteamericano. “La forma en que tuvo lugar me pareció indigna de Estados Unidos”, analizó Biden.

Cuando se le consultó por el trato de la actual administración a sus aliados, el expresidente condenó las declaraciones de Trump exigiendo que Norteamérica recupere el canal de Panamá, compre Groenlandia y convierta a Canadá en el estado número 51. “¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué presidente habla así? Nosotros no somos así. Estamos por la libertad, la democracia, la oportunidad, no por la confiscación”, aseguró Biden.

El exmandatario comparó su gobierno con el de su Trump y remarcó: “Nuestra economía crecía. Nos movíamos en una dirección en la que el mercado de valores estaba muy alto. Estábamos en una situación en la que expandíamos nuestra influencia en todo el mundo de forma positiva, aumentando el comercio”.

Volodímir Zelenski y Joe Biden

Sobre la decisión de abandonar su candidatura cuando faltaban menos de cuatro meses para las elecciones, el referente republicano se sinceró: “Nos fuimos en un momento en el que teníamos una buena candidata. Las cosas iban tan deprisa que resultaba difícil alejarse. Y fue una decisión difícil. Creo que fue la decisión correcta. Creo que... la verdad es que fue una decisión difícil”.

Finalmente, Biden opinó sobre el segundo gobierno de Donald Trump: “Dejaré que la historia lo juzgue, pero no veo nada que haya sido triunfal”. La entrevista de Biden con el programa Today de la BBC se produjo poco después de que se cumplieran 100 días de Trump en la presidencia, durante los cuales el líder republicano ha transformado la política interior y exterior de Estados Unidos.

El nuevo guiño de Donald Trump a Rusia

En una conferencia que brindó este miércoles 7 de mayo en la Casa Blanca junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos habló sobre una posible participación de Rusia en el próximo Mundial como una manera de "incentivar" a Putin para que ponga fin a su conflicto con Ucrania.

“Es posible, podría ser un buen incentivo. Queremos terminar con esta guerra, queremos terminar con los cinco mil jóvenes que son asesinados por semana. Es increíble. Tanto del ejército ruso como del ucraniano e incluso los ciudadanos viven cosas horribles. Queremos detener esta guerra”, aseguró Trump.

Infantino fue más cauteloso sobre este tema: “Esperamos que pasen cosas, que haya paz, y luego posiblemente readmitamos a Rusia. Es posible”. La realidad es que la FIFA sancionó a Rusia “por tiempo indefinido”, debido a la invasión a Ucrania, por lo que no puede competir en torneos internacionales.

HM/ML