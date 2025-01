En su último discurso, Biden dijo que teme que una "oligarquía" se apodere de Estados Unidos

A cinco días de terminar su mandato, el presidente saliente, Joe Biden, instó este miércoles en su último discurso a los estadounidenses a "ponerse en guardia" contra la amenaza de una "oligarquía que cobra forma", en clara alusión al republicano Donald Trump y a los millonarios que lo secundan, como Elon Musk. El sombrío discurso del demócrata duró unos 15 minutos y fue una advertencia sobre la “casta” vernácula.

"Quiero advertir al país sobre algunas cosas que me preocupan mucho", dijo el demócrata en su discurso de despedida desde la Casa Blanca. Se trata de la "peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultrarricas", afirmó. "Hoy, una oligarquía cobra forma en Estados Unidos con una riqueza, poder e influencia extremas que literalmente amenazan nuestra democracia entera, nuestros derechos y libertades básicas", sostuvo Biden.

Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX y X, es un aliado incondicional de Trump, pero también otros millonarios como Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) y Mark Zuckerberg (Meta) asistirán el lunes a la investidura del magnate republicano, informó la cadena de televisión NBC. De hecho, Trump prometió asignar a Musk —quien ya se convirtió en un asesor cercano— en un cargo como codirector de un nuevo organismo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo es recortar el presupuesto.

"Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de desinformación", afirmó Biden

Estas "tres personas poseen ahora más riqueza que la mitad más pobre de la sociedad estadounidense", protestó el martes Bernie Sanders, figura de la izquierda en Estados Unidos. "La gente debería poder ganar tanto como pueda, pero jugar según las mismas reglas, pagar su parte justa de impuestos", reclamó Biden.

El demócrata de 82 años recordó la advertencia del presidente Dwight Eisenhower en su propio discurso de despedida sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar "igualmente preocupado" por "el posible auge de un complejo industrial tecnológico".

Para Biden, la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea "riesgos" para la economía y la seguridad. La combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre que "se está desmoronando" hace que la ciudadanía sea más vulnerable, avisó. "Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de desinformación", lo que permite "el abuso de poder", protestó.

Otra advertencia: "La amenaza existencial del cambio climático nunca ha sido tan clara", pero "fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia sin control para eliminar" las medidas tomadas contra el calentamiento global con el fin de "beneficiar sus propios intereses de poder y ganancias". "Hemos demostrado que no tenemos que elegir entre proteger el ambiente y hacer crecer la economía. Estamos haciendo ambas cosas", aseguró.

Estas advertencias eclipsaron la defensa de su legado. En este sentido, el presidente presumió de haber sacado a la economía estadounidense de la profunda crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y de haber fortalecido las alianzas de Estados Unidos en el extranjero.

Cuando el lunes 20 de enero Biden devuelva a su rival republicano las llaves de la Casa Blanca, que le arrebató tras una reñida batalla hace cuatro años, el demócrata de 82 años experimentará una humillación suprema. En 2019, Biden dijo que Trump "pasaría a la historia como una aberración temporal". Se equivocó. Pero es que Biden juró su cargo quince días después de que una turba de partidarios de Trump asaltaran el Capitolio, negándose a reconocer la derrota de su líder en las elecciones presidenciales.

Biden: "Le deseo éxito a la administración entrante"

Biden fue un presidente impopular en un país sacudido por violentos cambios políticos, culturales y económicos donde la retórica populista de Trump ha calado. Eso, a pesar de los problemas judiciales del magnate. "Necesitamos enmendar la Constitución para dejar claro que ningún presidente (...) es inmune a los delitos que comete mientras está en el cargo. El poder del presidente no es ilimitado. No es absoluto. No debería ser así", afirmó Biden.

Pero sólo el 36% de los estadounidenses posee una visión positiva de su presidencia y el 33% tiene una opinión favorable de él, según un sondeo publicado el miércoles por la CNN. El legado de Biden ha quedado deslucido por su decisión de presentarse a un segundo mandato a pesar de su edad. Por este motivo se vio obligado a abandonar la carrera electoral en julio tras su desastroso debate de junio contra Trump, que derrotó en las urnas a la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden deja a su sucesor un país con un crecimiento económico sólido y un desempleo bajo, pero muchas familias recordarán su mandato por el periodo de fuerte inflación. Además, Trump se atribuye el alto el fuego "épico" entre Israel y Hamas, que “sólo pudo haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria”, afirmó. Ahora Biden hace las maletas, pero sin perder la elegancia: "Le deseo éxito a la administración entrante", expresó.

