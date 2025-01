El multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, aparecerá esta semana en la tapa de la influyente revista estadounidense The New Yorker "jurando" como presidente de los Estados Unidos, en lugar de Donald Trump, en una caricatura titulada "Dos son multitud".

En el gráfico que hace el dibujante Barry Blitt, el nuevo presidente aparece en un segundo plano, con un mechón de pelo rubio y una corbata roja.

"El 20 de enero de 2025, el próximo líder de los Estados Unidos —y del mundo libre— asume el poder", dijo Blitt. "También ese día: Donald Trump presta juramento".

Musk tomó un gran riesgo este año al respaldar la candidatura del republicano Trump a la Casa Blanca, pero su apuesta dio frutos, al menos por ahora, ya que el presidente electo decidió otorgarle un papel importante para reformar el gobierno federal estadounidense.

Pero muchos estadounidenses ahora se preguntan qué nivel de influencia tendrá el dueño de X, de Tesla y de SpaceX en el nuevo gobierno republicano y también se plantean algunos preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses.

Días atrás, Donald Trump dijo que su multimillonario aliado no podría convertirse en Presidente de Estados Unidos porque "no nació en este país", ante preguntas sobre la creciente influencia política del jefe de X y Tesla.

"No va a convertirse en presidente, se los puedo asegurar", dijo Trump. "Estoy tranquilo, ¿saben por qué?. No puede serlo, no nació en este país", continuó el republicano sobre el jefe de SpaceX, nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense.

"Me gusta estar acompañado de gente inteligente", explicó Trump, al asegurar que Musk no estaba en proceso de "reclamar la presidencia".

De esta forma, Trump respondió a las críticas, sobre todo del bando demócrata, que en los últimos días retrataron al millonario como el "presidente Musk", dado el grado de influencia en el espacio político del presidente electo.

El magnate encargado de una misión extragubernamental para desregular y reducir el gasto público parece estar marcando el tono de la agenda política.

Musk había dicho antes de las elecciones que la creación del "Departamento de Eficiencia Gubernamental" recortaría 2 billones de dólares del presupuesto federal, una promesa gigante que refleja las altísimas ambiciones empresariales que le llevaron a ser la persona más rica del mundo.

No se revelaron detalles precisos sobre el plan y hay dudas sobre cómo Musk dirigirá la agencia, incluyendo cómo se las ingeniará para cumplir su función al mismo tiempo que administra la aeroespacial SpaceX, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y otras empresas suyas como la red social X.

Este emprendedor corporativo de 53 años saltó a la fama como el rostro de la naciente industria de vehículos eléctricos y se transformó en el principal apoyo de Trump y se abocó a que el republicano vuelva con su agenda "Make America Great Again" a la Casa Blanca.

Musk habría gastado más de 100 millones de dólares para ayudar a la reelección de Trump, un alto monto pero menor comparado con su fortuna personal estimada en 300.000 millones de dólares.

También utilizó su influencia en la red social X, donde tiene más de 200 millones de seguidores, para impulsar mensajes a favor de Trump y su agenda. Es en esa misma plataforma masiva, la cual compró en 2002 y a la que le cambió el nombre "Twitter", donde Musk comparte sus ambiciones extraplanetarias y sus ideas tecnolibertarias.

Sin embargo, ahora resta ver cómo se llevarán a largo plazo dos personalidades notoriamente egocéntricas como Musk y Trump.

