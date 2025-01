De un documental producido por Amazon a "embellecer la Casa Blanca": los planes de Melania en el segundo mandato de Trump

La futura primera dama, Melania Trump, anunció que ya está preparada para trasladarse nuevamente a la Casa Blanca, donde su hijo Barron tendrá una habitación propia.

Durante una entrevista transmitida en Fox & Friends, Melania detalló que seleccionó los muebles que llevará a la residencia presidencial, asegurando que esta vez su regreso es más organizado: “Ya empaqué. Ya seleccioné los muebles que necesito llevar. Así que es muy diferente esta vez, la segunda vez”, afirmó. Además, lejos de guardar "silencio", anunció el estreno de un documental exclusivo para Amazon Prime Video.

Decidida a contar "la verdad", Melania Trump sale de su mutismo para promocionar sus memorias

Melania también aclaró que, aunque residirá principalmente en la Casa Blanca, se desplazará cuando sea necesario a Nueva York o Palm Beach, donde los Trump tienen su reconocido complejo de golf en Mar-a-Lago. “Mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero, servir al país”, enfatizó.

En cuanto a la preparación de su equipo, Melania destacó que busca ser cuidadosa con el presupuesto público: “No quiero gastar mucho dinero de los contribuyentes, pero sí asegurarme de que los elegidos tienen talento, saben lo que hacen, trabajan en equipo y no tienen una agenda propia”. También planea retomar y expandir su iniciativa Be Best, enfocada en el bienestar infantil, el uso responsable de redes sociales y la lucha contra el abuso de opioides.

Un documental exclusivo para Amazon Prime Video

Melania reveló que el próximo documental sobre su vida, que será transmitido por Amazon Prime Video a finales de este año, nació de su iniciativa tras el éxito de su autobiografía publicada el año pasado. “Quizás la gente no me aceptaba ni me entendía como ahora. Algunos me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y no siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien”, expresó.

La ex primera dama agregó que el documental ofrecerá una mirada profunda a su vida, marcada por una intensa actividad personal y profesional. “Mi vida es increíblemente ocupada. Entonces le dije a mi agente: ‘tengo esta idea, consígueme un trato’. Y aquí estamos”, relató.

Una conexión entre Trump y Jeff Bezos

El documental también refuerza la relación entre Donald Trump y el fundador de Amazon, Jeff Bezos. En diciembre, la compañía anunció una donación de un millón de dólares al fondo de investidura de Trump, además de transmitir la ceremonia de inauguración del 20 de enero en su plataforma Prime Video, lo que equivale a otro millón de dólares en donación en especie.

Con su regreso a la Casa Blanca, su renovado enfoque en Be Best y un documental próximo a estrenarse, Melania Trump parece estar lista para asumir nuevamente su rol como primera dama, manteniendo su compromiso con su familia y el país.

