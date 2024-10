Melania Trump volvió a meterse en la campaña para defender a su marido: "Él no es Hitler"

En la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos, la ex primera dama Melania Trump respondió este martes a los ataques contra su marido Donald Trump, diciendo que el candidato presidencial republicano "no es Hitler".

En una entrevista con Fox & Friends, Melania Trump también dijo que su apoyo al derecho al aborto "no fue una gran sorpresa" para el expresidente estadounidense, cuyas elecciones para la Corte Suprema allanaron el camino para el fin del derecho nacional al aborto.

Dijo que las comparaciones de su marido con Hitler eran "terribles". "Él no es Hitler, y todos sus partidarios lo apoyan porque quieren ver al país exitoso, y vemos el tipo de apoyo que tiene", dijo.

El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, John Kelly, citó a su ex jefe diciendo que "Hitler también hizo algunas cosas buenas" y que "quería generales como los que tenía Adolf Hitler".

Trump negó haber hecho esos comentarios y el lunes dijo a sus seguidores: "No soy un nazi. Soy lo opuesto a un nazi".

Melania Trump expresó su firme apoyo al derecho al aborto en sus memorias recientemente publicadas y dijo que el expresidente siempre supo cuál era su postura.

"Mi marido conocía mi postura, mis creencias, desde el día que nos conocimos", dijo. "Así que no fue una gran sorpresa para él. Supongo que otras personas en el mundo no sabían cuáles eran mis posturas, pero a él no le sorprendió en absoluto. Él lo sabía".

Melania Trump también dijo que la actual campaña presidencial, que estuvo marcada por dos intentos de asesinato contra su marido, era "mucho más peligrosa". "Estoy muy atenta y soy muy selectiva con respecto a dónde voy y lo que hago", afirmó. "Siempre le digo: buena suerte y ten cuidado".

El rol de la familia de Donald Trump en la campaña electoral

Aunque la numerosa familia de Donald Trump –cinco hijos y diez nietos de tres matrimonios– es intrínseca a sus ambiciones políticas y empresariales, Melania hizo apariciones poco frecuentes en la campaña electoral, pero apareció en un acto que su marido celebró el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York.

La cara pública de la familia cambió significativamente desde su presidencia de 2017-2021, cuando su hija Ivanka (que tenía el papel de "asesora del presidente") y su esposa Melania estaban al frente y al centro.

Desde entonces, participaron poco la campaña de 2024. En su lugar estuvieron los dos hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric, ambos ejecutivos del enorme imperio inmobiliario de su padre.

Donald Jr. es dogmático hasta la médula y promueve la agenda de Trump "Make America Great Again" entre sus 12 millones de seguidores en X y a través de su podcast "Triggered".

Según se informa, Donald Jr, de 46 años, que luce una barba cuidadosamente cuidada, fue influyente a la hora de asegurar el ascenso de su amigo JD Vance, de senador conservador de Ohio relativamente poco conocido a compañero de fórmula de Trump.

Eric, de 40 años, es igualmente leal y a menudo apoya a su padre a través de apariciones en los medios estadounidenses y en eventos de campaña.

La esposa de Eric, Lara, también juega un papel clave como copresidenta del Comité Nacional Republicano, lo que le ha permitido al hombre de 42 años darle forma al partido a imagen de Trump, al parecer despidiendo a docenas de empleados de larga data.

Otros miembros de la familia han ayudado a suavizar la imagen de Trump ante los votantes. Su nieta Kai, de 17 años, dijo a los delegados de la Convención Nacional Republicana en julio que el candidato presidencial es "solo un abuelo normal, nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están mirando".

