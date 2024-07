Maduro votó a primera hora en Caracas: "Reconozco al árbitro electoral y haré que se respeten los resultados"

Rodeado por un imponente operativo de seguridad, que lo mantuvo a distancia del grueso de los votantes del centro electoral que le correspondía en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro cumplió temprano este domingo con su voto, destacando en breves declaraciones a la prensa que "hará que se respeten los resultados de estas elecciones" en las que aspira a un tercer mandato de seis años.

"Reconozco y reconoceré al árbitro electoral, los boletines oficiales de resultados y haré que se respeten", dijo Maduro después de votar. "Palabra santa la del árbitro electoral, y llamo a los 10 candidatos presidenciales (...) a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral".

Este domingo, Venezuela vive una jornada electoral histórica, donde las encuestas previas le dan el triunfo al candidato opositor, Edmundo González. En este contexto, el mandatario venezolano se acercó a emitir su voto y expresó palabras de esperanza para su electorado.

"Mañana hablaré y le contaré muchas cosas al país. Tengan la seguridad de que mañana a esta hora, cuando estemos amaneciendo entre copas, habrá paz en Venezuela", sostuvo tras emitir su voto en la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez ubicada en la localidad de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Maduro puso el foco en la importancia de "preservar y defender la paz, la armonía y la convivencia" ante aquellos que "odian, quieren venganza y quisieran violencia". "Hoy en Venezuela tiene que triunfar el bien, la expresión más grande del amor. Los que amamos a Venezuela hemos pasado todas las tempestades y queremos seguir avanzando en armonía", agregó.

"Hubo paz y ni un incidente electoral. No le dieron ni una cachetada a un candidato, ¿es así en toda América Latina? No. Hablé con delegados internacionales y me hablaron de casos de en otros países en los que hay decenas de candidatos asesinados. En Venezuela tenemos un país cohesionado, una campaña electoral libre, abierta, en donde cada quien habló", detalló.

Luego, concluyó: "El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro, perseguido por los poderes del mundo. Es el único perseguido en las redes y baneado. Pero nosotros no estamos acostumbrados al lloriqueo, sino a la acción creativa".

Ante la posibilidad de tratarse de una jornada histórica, este domingo se reportaron largas filas en la puerta de los centros de votación a la espera de la apertura de las mesas, incluso considerando la lluvia que estuvo presente en algunos puntos del país.

En caso de que en esta oportunidad se imponga la oposición, Maduro abandonaría el trono presidencial luego de once años de mandato, dado que el jefe de Estado asumió después de la muerte de Hugo Chávez, en 2013.

El rival que enfrenta al mandatario es Edmundo González Urrutia, de 74 años, quien representa a la líder opositora María Corina Machado, luego de que esta no pudiera postularse por una inhabilitación política. En paralelo, también se presentaron otros ocho candidatos a disputar los comicios.