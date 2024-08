Luis Petri pidió prisión preventiva contra el expresidente Alberto Fernández

El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que la Justicia debería dictar la prisión preventiva contra el expresidente Alberto Fernández, luego de que la exprimera dama Fabiola Yáñez lo denunciara por violencia de género. Criticó además “las demoras” de la Justicia y opinó que el Ministerio de las Mujeres “no servía para nada”.

"Se debería dictar la prisión preventiva, después debería cursar el proceso. Pero ante las mismas circunstancias, con los mismos supuestos, se dicta la prisión preventiva ante el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa", argumentó Petri en una entrevista con el programa Si pasa, pasa, de radio Rivadavia.

En la misma línea, el ministro que apuesta a endurecer las penas sostuvo: "Uno ve cómo funciona la Justicia para este tipo de casos cuando hay pruebas tan evidentes, cuando hay violencia, cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva".

"Llama la atención y sorprende todavía en este caso, teniendo en cuenta que existe asimetría de poder y la posibilidad de entorpecer el esclarecimiento de estos hechos. Hasta ahora hemos visto la punta del ovillo, pero lo que no podemos garantizar es que no exista una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar", argumentó el funcionario.

Asimismo, remarcó: "Cuando la Justicia tiene que avanzar sobre causas de corrupción, las demoras, las dilaciones, los retardos están a la orden del día. Uno ve que la rapidez con la que actúan en procesos que no vinculan al poder nada tiene que ver con la lentitud de aquellos procesos que tienen que ver con el poder".

"Esto se manifiesta en las sentencias: promedios de 14 años en causas de corrupción. Esta discrecionalidad se puede superar si en definitiva la ley protocoliza cuáles tienen que ser las actuaciones o las medidas cautelares que se tienen que tomar en este tipo de supuestos", desarrolló.

En la misma entrevista, Luis Petri planteó que las pruebas de violencia contra Fabiola Yáñez surgieron tras inspeccionar los teléfonos de la exsecretaria del aquel entonces presidente por la causa de los seguros, y cuestionó su rol al mando del país. "No estuvo a la altura de las circunstancias y presuntamente habría cometido delitos, con lo cual tiene que rendir cuentas en la justicia", insistió.

Tras la viralización de las imágenes en las que se ve a la exprimera dama golpeada en la Quinta de Olivos, Petri sostuvo: "Me sorprendieron las imágenes, que son brutales. También las respuestas que son canalladas, sobre todo de los que hablaban de las mujeres, los que abrían ministerios, y estaban revictimizando a la víctima".

“Todo lo que durante tanto tiempo los sectores del kirchnerismo repudiaban hoy lo están haciendo y lo está sufriendo Fabiola en carne propia. Instalaron una narrativa que no cumplieron”, recriminó. En otro pasaje de la entrevista cuestionó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad al afirmar que "no servía para nada" y que era una cartera con "ñoquis" que no brindaba asistencia efectiva a las mujeres.

"Son los municipios y las provincias las que terminan asistiendo a las mujeres. Un órgano nacional que supuestamente diseñaba políticas públicas no ayudaba en absoluto a mejorar la situación de las mujeres particularmente víctimas de violencia", insistió Petri. “Son hipócritas, cínicos y canallas. Es una vergüenza como han abordado este tema”, acusó.

Por último, Petri denunció que bajo la administración de Unión por la Patria "no le daban de comer a los soldados en los cuarteles y en los últimos seis meses de gestión la alimentación fue discontinua y fue irregular". "Esto hacía que las guardias se dividieran a la mitad y que el adiestramiento no pudiese ocurrir como tenía que ocurrir porque había que liberar al soldado. Y mientras esto ocurría se le renovaban los seguros del Ministerio de Defensa al Banco Nación", concluyó.

