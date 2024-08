Agustin Rossi: "Se quiere declarar un estado de sitio encubierto"

Agustín Rossi afirma que tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández se desató un ataque del Gobierno contra el movimiento de mujeres: “Si no hubiese existido el feminismo, probablemente no se hubiese generado el contexto para que la denuncia que hizo Fabiola se pudiera llevar adelante”. Además, el ex jefe de Gabinete se diferenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de quienes ven al peronismo como un cuerpo inerte: “hemos superado momentos mucho más difíciles que este, pasamos 18 años con Perón en el exilio, muchos de esos años con el peronismo proscripto y soportamos los 7 años de dictadura”.

Agustín Rossi fue candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, ex jefe de Gabinete en 2023, ex interventor en la AFI en 2022, ministro de Defensa en 2019 y diputado nacional del Frente para la Victoria en varias oportunidades entre 2005 y 2019.

¿Cuál es tu reflexión sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández?

Lo primero que tengo es que, como siempre nos hemos posicionado en cuestiones de violencia de género, manifiesto mi solidaridad con la víctima y condeno al victimario. Dicho esto, creo que se ha desatado por parte del Gobierno una campaña en contra del feminismo y del movimiento de mujeres, pero me parece que si no hubiese existido el movimiento de mujeres, algo que a mi criterio es de las cosas más nobles y de las mejores que le ha pasado a la democracia argentina en los últimos 20 años, probablemente no se hubiese generado el contexto para que la denuncia que hizo Fabiola se pudiera llevar adelante.

Dicho de otra manera, hace 25 años atrás era mucho más difícil formular una denuncia de estas características, más sobre alguien que prestó un lugar de poder importantísimo y, probablemente, tampoco se le hubiese creído a Fabiola Yáñez de la manera en la que se le cree hoy. Por lo tanto, el movimiento de mujeres está lejos de ser culpable de algo, generó un contexto para que esto se lleve adelante.

¿Cómo ves la reorganización del peronismo y cuál es el rol que debería cumplir Sergio Massa?

Creo que se está intentando describir una situación trágica del peronismo y se lo presenta como un cuerpo inerte y derrotado. Nosotros hemos superado momentos mucho más difíciles que este, pasamos 18 años con Perón en el exilio, muchos de esos años con el peronismo proscripto, soportamos los 7 años de dictadura con la mayor cantidad de víctimas que fueron militantes y dirigentes peronistas.

El peronismo es mucho más importante que cualquier personaje, independientemente del espacio de poder que haya ocupado en determinado momento. En estas circunstancias, creo que nuestro partido tiene que pararse en el lugar que suele pararse que es en las antípodas de las acciones de la ultraderecha.

Tenemos que mirar al 44% de los argentinos que nos votó en el balotaje, con Sergio Massa hicimos una cantidad de propuestas que representaban una cantidad de valores que hoy están siendo denostados por el Gobierno, como la justicia social, la movilidad social ascendente, la salud pública, la educación pública, la universidad gratuita, la producción, el trabajo, el desarrollo, la planificación, la ciencia, la tecnología, etc. Son todas cuestiones que representaban un valor, una idea de sociedad, una idea de país que no está expresada por el presidente.

Nuestro camino es pararnos en un lugar en el cual no haya dudas de que no compartimos nada de lo que hoy expresa el presidente y transitar un camino para ofrecerle una propuesta al conjunto de los argentinos, pensando en el país que nos va a dejar Javier Milei. La Argentina post Milei va a ser una Argentina devastada, con hambre, con indigencia, con pobreza, con desocupación, cierre de empresas, extracción de recursos naturales y, sobre esa Argentina, el peronismo deberá hacer una propuesta convincente y precisa en cuanto a los objetivos a lograr.

¿Las Fuerzas Armadas están capacitadas para hacerse cargo de la seguridad interna?

No están capacitadas, no quieren participar en cuestiones de seguridad interior y están formadas para otra cosa que tiene que ver con cuestiones de Defensa. El proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso implica la declaración de un estado de sitio encubierto. Hoy, la Constitución permite que se puedan trasladar facultades propias de la policía a las Fuerzas Armadas en un determinado espacio de tiempo y zona geográfica. Eso necesita un debate parlamentario y el acuerdo del resto de las fuerzas políticas.

Lo que quieren hacer ahora, modificando la Ley de Seguridad Interior, es hacer lo mismo pero a través de un decreto o una resolución del presidente que va a poder determinar que en una ciudad o región las Fuerzas Armadas van a entrar en control poblacional del conjunto de la ciudadanía. Eso es un estado de sitio encubierto que es lo que vengo denunciando y espero que el tratamiento en el Congreso no cuente con el apoyo necesario como para que sea viable.

