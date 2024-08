Carlos Heller: "El tema de Alberto tapó la visita de los diputados a Ezeiza"

Carlos Heller aseguró que el blanqueo propuesto por el Gobierno puede tener un resultado exitoso: “la magnitud del dinero que no está blanqueado en la actualidad es fenomenal, se habla de cientos de miles de millones de dólares, y la propuesta del Gobierno es muy generosa". Además el diputado aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la inflación no es el único indicador para determinar el éxito económico de un gobierno: “No es algo bueno si aumenta el desempleo, el cierre de pymes y la cantidad de gente en situación de calle”.

Carlos Heller es diputado nacional, presidente del Partido Solidario y del Banco Credicoop. Fue presidente, además, de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, y vicepresidente del Club Boca Juniors entre 1985 y 1995.

Se dice en el periodismo que las noticias son caníbales porque una mata a la otra y que todo quedó tapado por el escándalo del ex matrimonio presidencial. ¿Qué grado de afección política crees que va a tener esto?

Me resulta difícil decir si esto es algo que va a quedar o que va a ser pasajero. Lo primero que quiero decir es que nuestro bloque tiene una posición firme en la que está del lado de la víctima por una decisión política y esperamos que la justicia determine qué es lo que sucedió. Estar del lado de la víctima tiene una gran cantidad de connotaciones que no son menores, porque cuando no se hace esto, muchas veces las víctimas se convierten en víctimas fatales. Estar del lado de la víctima es asumirse del lado de la parte más débil de la relación.

Trato de tomar esta situación con el mayor cuidado posible, porque también veo el uso que se hace de eso y me preocupa. Este tema, no sólo tapó la movilización de la gente en San Cayetano, sino que también tapó la visita de diputados y diputadas a la cárcel de Ezeiza, algo que es de una gravedad institucional incomparable si uno tiene en cuenta lo que allí se intenta delinear. Vos agarrás los principales diarios de papal de hoy y la noticia sigue siendo el tema de Alberto Fernández.

La tapa de la Revista Noticias iba a ser sobre la vida de Astiz y, obviamente, la denuncia de Fabiola Yáñez obligó a posponerla.

Claro, pero también se pueden hacer otras cosas. El Cronista, por ejemplo, titula: "Con la meta de reservas lejos de lo prometido al Fondo, el Gobierno le pone más fichas al blanqueo" y arriba hay un copete que dice "Fabiola y Alberto cruzan acusaciones. BAE Negocios dice: "Con reservas netas negativas, el paro de aceiteros enciende alarmas, el Banco Central necesita sumar divisas y el Gobierno ajusta los mecanismos para acelerar el blanqueo de capitales, y Página 12 habla sobre Toto Caputo y el envío de oro del Banco Central a Europa, y arriba habla sobre la denuncia.

Escuché que el blanqueo podría generar 15 mil millones de dólares, algo que traería alivio para el Gobierno. ¿Cuál es tu visión al respecto?

Puede ser verosímil porque la magnitud de lo que no está blanqueado es fenomenal. Se habla de cientos de miles de millones de dólares. Por otro lado, quiero decir que este blanqueo es sumamente generoso, desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista de las facilidades. Por lo tanto, no me extrañaría que pudiera tener un resultado exitoso.

También están las dificultades del blanqueo anterior en el cual mucha gente se encontró un aumento de bienes personales.

¿Viste lo que se hizo con este blanqueo? Se puso que se podían blanquear bienes a nombre de terceros. Se pusieron cosas muy groseras, se redujeron las alícuotas de bienes personales de una manera significativa y se redujeron en los años sucesivos hasta llegar al 0,25%. Prácticamente, desaparece Bienes Personales.

Alejandro Gomel: ¿Cómo será la actividad parlamentaria para esta semana?

La primera sesión que está convocada es la que intenta reflotar la que se frustró la semana pasada porque en Diputados está funcionando una práctica que no es normal y es que hay una suerte de sesión previa a la sesión preparatoria. Se la denomina irónica "pre labor parlamentaria" y se juntan los presidentes de los bloques amigables, nosotros no somos invitados, por lo tanto, lo que pasa allí no lo sabemos.

Nosotros vamos a la reunión de labor parlamentaria de forma oficial. Lo que yo sé, es lo que saben ustedes. Hubo una desavenencia entre el bloque que preside Pichetto y las autoridades de la Cámara y eso hizo que el bloque no baje a la sesión. Lo que tengo son chimentos de pasillos sobre promesas no cumplidas.

En la Cámara hay dos tipos de sesiones, las sesiones ordinarias que convocan las autoridades, y las sesiones especiales que son convocadas por una fracción de la Cámara y que, según el reglamento, tiene que tener un mínimo de 10 diputados que le pidan al presidente la sesión. Esta era una sesión especial pedida por La Libertad Avanza y es de práctica parlamentaria que el quórum lo tiene que dar el bloque que convoca. En ninguna sesión especial hemos dado quórum hasta que no hubo quórum, excepto si la sesión especial contiene un tema con el que estamos interesados como cuando se trató el tema previsional donde incluso faltaron algunos de los convocantes y no pudimos tener quórum.

Elizabeth Peger: Recién lo notaba muy preocupado por cómo las tapas de los diarios omitían la situación económica del país. ¿Cuáles son los datos que más lo inquietan?

Lo que más me llama la atención de las tapas de los diarios es cómo taparon el tema de los diputados y diputadas que fueron a Ezeiza, algo que para mí tiene una gravedad institucional fenomenal porque se trata de una de las etapas más negras de la historia de nuestra nación. He escuchado muchas cosas que se han dicho respecto a que estaban presos de forma ilegal, que fueron juzgados dos veces, que se les aplicó un estatuto que Argentina firmó en 1998 por crímenes que cometieron en los años '70.

Si junto eso con lo que dijo el ministro de Defensa sobre modificar la ley que permitiría que las fuerzas armadas actúen en lo que ellos llaman "lucha contra el terrorismo", algo que maneja márgenes muy amplios respecto a la interpretación de lo que es "terrorismo", se me ocurre decir que "ajuste sin represión, no cierra". Eso es lo que me genera más preocupación porque el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

El Gobierno se autoproclama como el mayor ajustador de la historia universal, teniendo en cuenta que vivimos muchas etapas de ajustes que siempre se negaron, y no conozco experiencias de ajustes que no hayan sido acompañadas de represión. Yo no creo que esto pueda tener un final exitoso porque, para mí, la solución está por el otro lado. No creo que la solución sea destruir el Estado, en todo caso, construir un Estado eficiente. No creo que la solución de la Argentina sea la apertura de la economía para que haya libre movimiento de capitales. Creo que la Argentina necesita un mercado interno poderoso, desarrollo y protección de las pymes y un montón de cosas que van en una dirección distinta a lo que se está haciendo.

No puedo creer que estas políticas lleven a un buen destino, lo lamento y lo sufro porque vivo en este país y lo amo. No puedo decir "quiero que le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a todo el mundo". Creo que si le va bien, a la gente le va a ir mal.

Claudio Mardones: Lo que se dice en los pasillos es que el miércoles Unión por la Patria va a estar concentrado en la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en la investigación del intento de asesinato. ¿Van a esperar al jueves para ver la posibilidad de que caiga el DNU que amplía el presupuesto de la SIDE?

El bloque está convocado para el martes para tomar la decisiones de cómo vamos actuar. Lo venimos haciendo de una manera muy ordenada con acuerdos que funcionan. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones, más allá de que vamos a acompañar a la ex presidenta y vicepresidenta de la nación en los tribunales. También habría que poner, entre las cosas que se han tapado, esta cuestión de querer convertir lo que pasó con el atentado contra Cristina Kirchner en una cosa de tres loquitos sueltos que no tiene nada que ver con todo lo que se plasmó alrededor de Revolución Federal, lo que se denunció alrededor de Gerardo Milman, donde una de las personas que estuvo con él dice que la llevaron a una fundación que presidía Patricia Bullrich en la que estuvo cuatro horas y tuvo que entregar su propio teléfono al igual que el de una compañera suya y el del propio Milman, que fueron limpiados.

Hay una cantidad de cosas que se han conocido y son de una gravedad institucional notable y vamos a ir a un proceso en el que se juzgan a tres personas que parecen ser los únicos responsables cuando hemos visto horcas, bolsas mortuorias y, sin embargo, se va a juzgar a "tres presuntos loquitos".

¿Estás notando una caída en la actividad económica a partir de tu labor bancaria?

Yo sigo viendo decrecimiento, aunque aún no veo crisis. La morosidad no ha aumentado. En general se dice que si a una persona le va mal, deja de pagar los impuestos y los bancos. Pedro Puo, ex presidente del Banco Central en el gobierno de Menem, decía respecto a la evaluación del otorgamiento de créditos a las personas: "hay que ver si pagan los servicios que, en caso de no ser pagados, no serían cortados". Es como una especie de test, si pagan esos servicios, es porque son confiables.

La morosidad no se nota. También es cierto que el sistema tiene un escaso desarrollo del crédito, el nivel de endeudamiento, tanto el de las personas, como de el de las empresas, es muy bajo. Los depósitos están estables, no sé qué va a pasar ahora porque, si hay emisión cero y la inflación sigue, es previsible que en los próximos meses haya escasez de moneda.

¿Creés posible que haya deflación a fin de año, como dice Caputo?

¿Conocés algún lugar en el que haya más paz que en el cementerio?

Exactamente, también podríamos decir que en los últimos años de De La Rúa hubo deflación.

Menem también tuvo deflación. El problema es bajar la inflación sin matar la actividad económica y a los trabajadores. Si ajustas a tal punto de que la actividad se contrae, inevitablemente vas a llegar a un punto en el que los precios van a bajar.

Los precios no están bajando, están subiendo menos, pero podría pasar, aunque eso no es bueno si viene acompañado de una situación de recesión importante, que aumente el desempleo, que aumente el cierre de pymes, que aumente la cantidad de gente en la calle y que no puede comer. Hay otros indicadores para medir cómo está la gente.

