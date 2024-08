Liliana Franco: "Milei es cauto con el caso Fabiola y tiene especial atención en la ley del presupuesto"

Tras darse a conocer toda la información sobre la acusación de Fabiola Yáñez por violencia de género hacia Alberto Fernández, todas las miradas estaban puestas sobre lo que se diría desde el Gobierno, sin embargo, desde el entorno del Presidente Javier Milei pidieron ser cautos y no entusiasmarse. En este contexto, este medio se comunicó con la periodista, Liliana Franco.

“En el entorno más estrecho del Presidente son prudentes, porque Milei recuerda siempre que se pensó que cuando llegó el gobierno de Macri se acababa el kirchnerismo y no pasó, él le recuerda siempre esto a sus colaboradores”, comentó Liliana Franco sobre la postura de Javier Milei ante lo ocurrido con Alberto Fernández. “Milei sostiene que esto es una batalla cultural, que no es un problema de un traspié que puede tener ese partido político”, agregó.

Javier Milei destaca la cautela con el caso de Alberto Fernández

Posteriormente, Franco planteó: “Probablemente porque no le guste tanto la política, Milei tiene una mirada más distante y no se entusiasma tanto, para Milei es fundamental ser cautos, no entusiasmarse y sostiene que es un tema del día a día”.

Ante los rumores sobre que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, se encontraba secuestrada, la entrevistada sostuvo: “Yo nunca escuché que estuviera secuestrada, de hecho salía y se informaba con su familia, nunca escuché de que ella estuviera impedida de salir”. Sobre la misma línea, dijo que, “sus actividades públicas bajaron muchísimo después de la foto en Olivos durante la pandemia, la foto fue un quiebre y el entorno desapareció”.

Terror en el kirchnerismo por el secuestro del celular de Alberto Fernández

Por otro lado, la periodista señaló: “Lo peor que llega en este momento es el secuestro del celular de Alberto Fernández, ahora están todos preocupados por ese celular, está la pregunta de qué otras cosas habrá filmado y guardado, están todos asustadisimos”.

“La sociedad, de alguna manera, al elegir a un outsider como Milei, dijo basta a un estilo de política, sin embargo, si la economía se le complica a Milei no sé qué pasaría”, expresó Franco. “Un factor fundamental para que la sociedad termine avalando a dirigencias políticas que moralmente no son lo ideal es que haya estabilidad económica”, finalizó.