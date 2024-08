Gustavo Carrara: "La marcha de San Cayetano fue un pedido de dignidad"

El vicepresidente de Cáritas, Gustavo Carrara, se refirió a la prohibición de celulares en las escuelas porteñas, en el marco del crecimiento de las apuestas online entre jóvenes. "En cada celular hay un casino", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, relativizó que varios funcionarios del Gobierno estigmaticen a las personas en situación de calle: "Estamos trabajando en algún proyecto concreto de un parador en común para recibir personas", contó.

Gustavo Carrara es obispo auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas y Vicario Episcopal para la pastoral en Villas de Emergencias. Ayer se conmemoró el día de San Cayetano y hubo una convocatoria importante.

Alejandro Gomel (AG): El equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares difundió un mensaje que advierte que es urgente combatir el desempleo en el país. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo?

Estuvimos en la fiesta del patrono del pan y del trabajo de San Cayetano. La verdad es que la cantidad de feligreses en el santuario fue muy grande, muy importante. Y bueno, ese pedido por el pan, que es un pedido de justicia. No es posible que en una tierra bendita del pan, como es la Argentina, haya gente que no tenga el pan de cada día para llevar a la mesa.

La marcha de San Cayetano fue un pedido de dignidad. Una persona que no trabaja siente que está de sobra, está herida en su dignidad, porque no solo no puede llevar el alimento para su familia con el trabajo, sino que también, cuando uno trabaja, aporta la construcción de una patria.

Es un poco lo que está en juego en esta devoción y un poco lo que se da en la realidad de nuestro país. Por eso el tema del desempleo es un tema a tener presente para que no crezca. Es el compromiso de todos y también gobernar es buscar que haya nuevas fuentes de trabajo.

AG: Más allá de los fríos números del Indec o del Observatorio de la UCA, ustedes que están en los barrios día a día, ¿qué se ve allí?

En los barrios populares mucha gente trabaja en lo que llamamos la economía popular, que está provista de trabajos que muchas veces da la clase media. Y como la clase media hoy en día también está muy ajustada en sus ingresos, ese gran motor que es la clase media, que de alguna manera generadora de trabajos para la economía popular, eso se siente.

¿A qué me refiero? Cosas concretas: por ahí changas de pintura, trabajos menores de albañilería, trabajos de cuidado de personas, de adultos mayores, cuidado de niños, también tareas domésticas que hacen señoras en casas de personas. Bueno, la economía, en ese sentido, se ve resentida, eso es lo que se percibe.

Elizabeth Peger (EP): Me interesaba saber qué están observando respecto a la situación de los comedores, sobre todo que dependen de la iglesia, ya que se habían demorado algunos alimentos de parte del Ministerio de Capital Humano. ¿Hoy cómo está la situación? ¿Qué está pasando con la cantidad de gente a la que quieren quedar de comer diariamente? ¿Están recibiendo en este momento los alimentos?

Lo que llega a través del Ministerio de Capital Humano se da a través de Cáritas y los convenios que Cáritas Argentina o Cáritas Buenos Aires tiene con el Ministerio de Capital Humano. Se van dando, a veces no con la agilidad que se necesita, pero van saliendo.

Lo que sí, hay otra dimensión que es todo un universo de comedores que dependen de otras organizaciones sociales, que no son iglesias, y ellos sí no reciben nada o muy a cuenta gotas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, que la demanda que llegaba a esos comedores, al no tener posibilidad de cocinar, se va corriendo a otros comedores parroquiales y ahí no se da abasto. También se desaprovecha el aporte, sobre todo, de tantas mujeres que en esos espacios comunitarios generan contención y acompañamiento haciendo la comida.

AP: ¿Por qué no llegan los alimentos a esos comedores, algo que antes sí pasaba?

Lo que yo he escuchado en alguna entrevista es que hay gente que hacía política con eso, o que hubo algún caso de posible corrupción. Entonces se corta para todos, digamos. En ese caso, habría que hacer un discernimiento de situación por situación, caso por caso, ya que estamos hablando de la posibilidad de dar de comer.

Claudio Mardones (CM): Me gustaría conocer su perspectiva sobre la situación de las personas en situación de calle, particularmente en los barrios populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires, como el Bajo Flores y los alrededores de Constitución. Sabemos que usted ha trabajado en estas zonas, y últimamente hemos visto un aumento en la cantidad de personas viviendo en la calle. Esto ha generado críticas desde la iglesia y distintas organizaciones hacia la política del nuevo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su equipo, quienes parecen haber estigmatizado a estas personas, llegando a considerarlas delincuentes o con problemas psiquiátricos. ¿Cómo evalúa esta situación, especialmente después del termómetro político de San Cayetano de ayer? ¿Qué piensa hacer la Iglesia al respecto?

La Iglesia porteña trabaja con personas en situación de calle a través de Cáritas de Buenos Aires, que tiene hogares. También a través de la Red de Hogares de Cristo, que está en las villas porteñas. O sea, se trabaja con muchas personas.

Nosotros tuvimos un encuentro que se llama las Noches de la Caridad, o sea, parroquias o incluso grupos de vecinos que se organizan para cocinar y para llevar algo de comer a la gente que está en la calle. Eso, sobre todo, es un gesto de humanidad. Entonces, se llevan algo para comer, a veces una frazada, pero sobre todo se genera un vínculo.

La iglesia, en ese sentido, trata de acompañar y dar respuestas. No es fácil que una persona a veces salga de la calle. Es muy compleja la realidad que a veces se vive. Hay muchos jóvenes que están con problemas de adicciones. Pero bueno, se necesita abrazar esa realidad, ofrecer un espacio amigable para que la gente se anime a dar un pasito para salir de la calle.

Tenemos que tratar de cambiar la mirada y tratar de ayudar. Hay mucha gente que ha quedado en calle en estos años y eso nos debe hacer cuestionar, no solo a las instancias del Estado, sino también a la iglesia y a la sociedad en general. Hay que pensar cómo han quedado personas descartadas o sobrantes, de alguna manera.

También hay miradas dentro del mismo gobierno de la Ciudad, en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que por ahí tienen una mirada más de integración, más de salir al encuentro con esa realidad. Estamos trabajando en algún proyecto concreto de un parador en comú, co gestionado con elm Gobierno, para recibir personas, y de alguna manera darle alguna impronta, alguna mística de lo que es acercarse a este mundo tan frágil.

La problemática de los jóvenes y las apuestas online

CM: Hoy, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que se prohibirá el uso de celulares en las aulas primarias, describiéndolos como "elementos malignos". Me gustaría conocer su interpretación sobre esta medida, especialmente considerando que Jorge Macri también ha estado enfocándose en el tema de las apuestas online, un asunto que ha preocupado a la Iglesia, con la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Oscar Ojea, insistiendo en la necesidad de reglamentar y limitar el acceso de los jóvenes a estas apuestas, que están ganando una presencia cada vez más fuerte. ¿Cuál es su punto de vista sobre la decisión del gobierno porteño de hoy en este contexto?

Algo hay que hacer con el tema de las apuestas, porque nosotros lo vimos hace unos años. Tantos los obispos porteños como la pastoral de las villas. Es que esto se dio en Ciudad y en Provincia, esto de abrir el juego a las apuestas online. En ese momento decíamos que prácticamente en cada casa hay un casino. Y ahora podríamos decir que en cada celular hay un casino, un lugar de apuestas.

Esto va creciendo entre los adolescentes y jóvenes, y la verdad que la ludopatía es algo muy problemático que puede terminar en una adicción que es más silenciosa que otras adicciones, pero que generan un deterioro muy grande.

En ese sentido, la otra vez, mirando un partido de la Selección en la Copa América, me llamó la atención que empezó el partido y empezaron los anuncios de apuestas ahí. Fue llamativa esa propaganda tan fuerte. Los adolescentes están en una etapa de formación, y el mundo adulto tiene que aportar discernimiento, y deberá ser en la familia, deberá ser en la escuela, deberá ser en campañas publicitarias. No es un tema que hay que pasar por alto, porque puede tener un impacto que nos vamos a lamentar en el mediano tiempo.

CM: ¿Hay alguna señal de Roma con respecto a la posible visita del Papa? ¿Usted piensa que viene o que no?

Miré, eso sólo lo sabe Dios y lo sabe el Papa, la verdad es esa.