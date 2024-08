San Cayetano en Córdoba: “La gente viene a pedir comida todos los días”

Como todos los 7 de agosto, se celebrará este miércoles la tradicional festividad católica de San Cayetano, patrono del “pan y trabajo”, en la parroquia de barrio Altamira de la ciudad de Córdoba.

UNC: los docentes universitarios cumplen con un paro por 24 horas

Pobreza

El sacerdote Hugo Carrillo afirmó que “los números de las estadísticas nos dicen que hay 54% de pobres, es decir, la realidad nos golpea todos los días acá”.

“Todos los días tenemos gente que viene a engrosar nuevas listas pidiendo alimentos. La verdad que se ha incrementado. Lo que nos llama la atención es que antes venían cada 15 días, ahora vienen todos los días”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además enfatizó que son “familias que antes no venían”. Al ser consultado por el periodista Leonardo Guevara sobre si el Gobierno tomaba nota de la situación, Carrillo respondió: “Yo creo que una parte sí y una parte no. Una parte está celebrando que el mercado en los números dan, que se ha achicado los márgenes de la inflación, pero por otro lado no creo que tomen lectura de la realidad de la gente, que no tiene que llevar a las mesas”.

Se espera que cientos de fieles se congreguen durante esta jornada en la parroquia para pedirle pan y trabajo al santo.

Enrique Angelelli: el asesinato que no fue un accidente

Misas

Las misas en la parroquia, ubicada en calle Río Paraná al 1.249, se celebrarán a las 16 y a las 19. Durante la misa de las 16 se realizará la tradicional procesión por las calles del barrio Altamira.