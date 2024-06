Juego ilegal: el peligroso recreo de los adolescentes

En la tranquila cotidianeidad de los patios escolares, donde los adolescentes pasan gran parte de su tiempo, emergió una alarmante tendencia en sus espacios digitales que pone en riesgo su bienestar: el juego ilegal. Este fenómeno, facilitado por el acceso a la tecnología y las redes sociales, transformó tanto los recreos como las interacciones en línea en escenarios donde los chicos se organizan y participan en apuestas ilegales.

Las escuelas, donde los jóvenes deben desarrollarse en un ambiente seguro y formativo, se están viendo invadidas por estas prácticas nocivas. Así como participar en juegos de cartas con dinero real es algo malicioso, el tener al alcance de la mano un dispositivo para apostar en eventos deportivos, elevó los riesgos de los daños psicológicos en menores de edad.

Pero el acceso de menores a estas plataformas sólo ocurre en las tinieblas de la ilegalidad, un universo muy peligroso en Argentina que representa al 80% de los sitios online, que no están autorizados por el Estado para operar, no pagan impuestos, no tienen ningún control y causan un daño terrible a la sociedad.

Ergo, es crucial subrayar que no es la escuela la que debe cargar con la responsabilidad de estas actividades ilegales, sino que debemos ver más allá para entender las dinámicas y herramientas que facilitan este problema. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, se han convertido en un terreno fértil para la proliferación de la ilegalidad.

La clandestinidad no solo facilita la participación, sino también agrava el problema al hacerlo menos visible y, por ende, más difícil de combatir. Sumado a eso, la falta de conocimiento en estos temas lleva a diferentes influencers de la actuación, la conducción, el modelaje, el deporte o del amplio mundo de las redes sociales, a publicitar casas de apuestas ilegales.

La respuesta de cómo combatir esta problemática no es simple, pero existen medidas concretas que contribuirían en gran medida. En primer lugar, es fundamental promover una educación integral sobre los riesgos. Un dato fundamental es que la legalidad es identificable: sólo los sitios de apuestas con dominio “bet.ar” son legales. En consecuencia, ningún menor de 18 años puede ser usuario de este tipo de páginas, donde además se visibilizan con el logo +18.

Los adolescentes deben comprender las implicancias y consecuencias de las apuestas, así como desarrollar habilidades para tomar decisiones informadas y responsables. Las escuelas, en colaboración con los padres, pueden desempeñar un papel crucial en esta tarea, proporcionando talleres y recursos educativos.

Pero el punto más significativo, la bala de plata contra la ludopatía infantil, es fortalecer la supervisión y regulación del juego online. Dicho en otros términos, hacer cumplir la ley. Un desafío que no es fácil porque requiere de una ingeniería informática avanzada por parte de los entes reguladores, divididos en las 24 jurisdicciones del país por el marco jurídico actual. Pero aún así, los controles deben ser más estrictos.

Por último, fomentar el juego responsable también debe ser una prioridad. Las casas legales promueven estos espacios de concientización y coinciden en que debe atacarse de forma urgente dicha problemática, entendiendo también que una plataforma ilegal es una competencia desleal en la industria del entretenimiento que emplea a decenas de miles de personas.

Desde la concientización y el abroquelamiento en conjunto, entre la legalidad y el cumplimiento de la ley por parte del Estado, ese peligroso recreo de los adolescentes puede ser evitado. Las herramientas tecnológicas hoy están más que disponibles para actuar en consecuencia y, así como en los casinos tradicionales no dejan entrar a menores, levantar una barrera digital al acceso infantil será una solución concreta al juego ilegal.

*Director de Boldt S.A y ex presidente de A.L.A.J.A (Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar)