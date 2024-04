Las claves del boom de la ludopatía juvenil

La psiquiatra Geraldine Peronace encuentra en el avance de la tecnología la causa de una nueva patología psiquiátrica que abunda en todas las edades y explica la pandemia de adicción al juego online. “Hay que hacer algo actual y moderno que se ajuste al cerebro de esta nueva humanidad”, propuso., declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Geraldine Peronace es médica psiquiatra e investigadora especializada en adicciones y consumos de sustancias en la adolescencia.

Hace algunos días se conoció la noticia de un menor de 14 años que se gastó todos los ahorros de su madre en un sitio de apuestas online y luego intentó quitarse la vida. Me gustaría una reflexión sobre este hecho.

Lamentablemente esta es una práctica que se ha convertido en algo habitual, no solamente el robo a los padres, sino también los préstamos. Los chicos de las nuevas generaciones saben utilizar muy bien internet y hay prestamistas que están captando a estos menores de edad, de los que después quedan atrapados. Los chicos no pueden devolver el dinero, todos sabemos que el juego está generado para perder y no para ganar, lo que genera que los chicos empiecen a endeudarse. Esta gente les empieza a mandar mensajes cual matones, como fotos de la familia, para advertirles que el préstamo debe ser pagado. Entonces, me estuvieron llegando pacientes que hasta han puesto en peligro la vida de toda la familia.

Por eso, la situación es muy grave. Puede empezar como un juego inofensivo, pero cuando aparece el dinero y la apuesta empezamos a transitar el camino de una posible enfermedad, que como todas las adicciones puede terminar con la vida de las personas o peligrar la vida de los afectos.

Apuestas online: de la publicidad en las camisetas al riesgo de la ludopatía

Hay dos planos aquí, uno es la herramienta y otro la cultura. Uno puede decir que el juego online no tiene la regulación que tiene el juego físico, en donde solamente entran personas mayores de edad. Por un lado está lo que genera internet, que permite que esas regulaciones sean inexistentes, pero me pregunto si por el otro lado hay un individualismo que podría verse en el hecho de apostar a la bolsa. Nuestro especialista en economía dice que apostar a la bolsa, dicho de manera satírica, no tiene menos riesgos que jugar al casino. ¿Puede ser que los adolescentes crean que pueden ganar dinero fácilmente en las apuestas, lo que llevado al paroxismo sería el casino? ¿Qué pasa con la cuestión cultural?

Lo cultural se vio atravesado con la llegada de internet. Desde que surgieron las aplicaciones y fueron avanzando cambiamos el paradigma, pasamos del “conócete a ti mismo” al “muéstrate a ti mismo”. Casi todo lo tecnológico es mostrarse uno mismo, lo que comemos y lo que hacemos, no hay contenido real. Por algo estamos en una sociedad donde la patología psiquiátrica abunda en todas las edades, sobre todo en el rango infanto juvenil, donde más se presentan enfermedades y suicidios.

La vulnerabilidad adolescente ante el mundo virtual

En las generaciones anteriores, el aspiracional en aquellas personas que buscaban tener éxito económico en la vida, era desarrollar una carrera exitosa con un título universitario importante. ¿Es posible que hoy se suponga que la manera de ganar dinero no es a través del conocimiento, sino a través de otro tipo de herramientas?

Es muy difícil encontrar a alguien que piense en ganar dinero con el conocimiento. Surgió un fenómeno interesante a partir de las aplicaciones, primero aparecieron los blogueros, después los youtubers, después los instagramers y con tik tok los tiktokeros. Todo el tiempo aparecen nuevos personajes que van teniendo un posicionamiento muy interesante, donde miles de millones de jóvenes los siguen. Nadie regula lo que dicen o lo que opinan.

Yo se que está el derecho a la libre expresión, pero las palabras tienen un impacto y hemos tenido situaciones muy desgraciadas con varios influencers. Empezaron a aparecer los sponsors y ahí sonamos. El casino online está siendo publicitado por los influencers, que el adolescente los sigue en todo. Hay que pensar en una prevención actualizada y moderna. La frase de “las drogas matan” no toca ni conmueve a nadie, pasó de moda. Hay que hacer algo actual y moderno que se ajuste al cerebro de esta nueva humanidad para que tenga impacto.

