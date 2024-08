La CGT convocó a una nueva marcha contra el gobierno pero mantiene una interna por la reforma laboral

La central sindical CGT convocó este lunes formalmente a una marcha del próximo miércoles 7 de agosto por San Cayetano bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", que se realizará junto a los movimientos sociales y las dos CTA y que incluirá un acto en Plaza de Mayo.

Así lo expresó el cotitular de la CGT, Héctor Daer, en la conferencia de prensa conjunta que brindó en la sede de la central obrera en la calle Azopardo. "Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tienen que rebuscar para llevar el pan a la mesa", manifestó.

La tensión con el gobierno y la interna en la CGT

Vale destacar que el episodio se registra en un clima de tensión con el gobierno de Javier Milei y de diferencias internas dentro de la central obrera también, entre quienes rechazan totalmente cualquier acuerdo o trabajo en conjunto con los libertarios, como Pablo Moyano y las agrupaciones ligadas al kirchnerismo, o quienes aceptaron enviar a sus equipos técnicos para repasar la implementación de los capítulos laborales de la Ley Bases junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El gobierno, por su parte, esperaba ampliar el temario de esa reunión para discutir sobre una reforma laboral, algo en donde parte de la CGT puso límites, además de intentar evitar la foto con los funcionarios de Milei, que salieron a reprocharle al triunviro que comandan Moyano hijo, Héctor Daer y Carlos Acuña por su decisión de que solo enviaría a sus equipos técnicos a discutir con Cordero la letra chica de la reglamentación de los artículos laborales de la Ley Bases.

La CGT se reunió con el Gobierno: arremetió contra la reforma laboral y Ganancias

Sin embargo, por la presencia de Sturzenegger en la convocatoria oficial y la presión empresaria por abrir la discusión tripartita a los ejes laborales del mega DNU de Milei -actualmente frenado por la Justicia- decidió a los sindicalistas a suspender también la participación de sus técnicos en el encuentro. "La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a Moyano", desafió Pettovello en la cuenta oficial de su ministerio en X ante el portazo de la central.

Desde la central repudiaron estos dichos y ya hay quienes esperan anunciar un tercer paro general al gobierno de Milei. Del otro lado, se encuentran UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, los dialoguistas que no estuvieron de acuerdo en no participar de la reunión con el gobierno y que presionan para que no se rompa el diálogo con el oficialismo.

La marcha del 7 de agosto: "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Por su parte, Daer, referente del sindicato de la Sanidad, agregó que "esta marcha emblemática de todos los 7 de agosto marca un hito en lo que dignifica a todo ser humano, que es el trabajo".

La peregrinación tendrá lugar por el Día de San Cayetano, por lo que habrá distintas actividades desde las 8 en la iglesia del Patrono del Trabajo, que se ubica en el barrio porteño de Liniers, durante la mañana, y luego culminará en Plaza de Mayo.

Interna opositora: Hugo Moyano va por Máximo Kirchner

Antes del mediodía, los sindicatos y agrupaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como "Cayetanos", concentrarán en el microcentro, y la marcha finalizará en Plaza de Mayo donde se realizará un acto desde las 13 para denunciar "la emergencia alimentaria, social y laboral".

"Este 7 de agosto, las organizaciones nacionales de trabajadoras y trabajadores argentinos vuelven a movilizarse en unidad por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Argentina Humana acompaña concentrando a las 12 en Plaza de Mayo", expresó el dirigente social y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois en sus redes sociales.

También uso las redes para convocar la integrante de Madres de Plaza de Mayo "Taty" Almeida, quien advirtió que "el hambres no espera, el hambre es un crimen".

El Gobierno oficializó las secciones de la Ley Bases sobre privatizaciones y reforma del Estado

"Además, en rechazo a este Gobierno negacionista -que solo nos propone miseria planificada-, vamos a la Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia, Tierra, Techo y Trabajo", sostuvo la referente de derechos humanos en un video.

Por su parte, el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, quien también participó de la presentación, alertó que "en seis meses de gobierno", el presidente Javier Milei "convirtió a Argentina en el país de Latinoamérica con los salarios más bajos y el mayor crecimiento de la indigencia".

Este año la marcha por San Cayetano se produce en medio de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno de Milei sobre irregularidades de las organizaciones sociales en el manejo y reparto de planes y fondos.

"En una Argentina donde 7 de cada 10 pibes y pibas están en la pobreza, volvemos a llevar adelante la marcha en este contexto de hambre que sufre nuestro pueblo, sobre todo en los barrios populares donde los alimentos no llegan a los comedores comunitarios", expresó la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, a través de un comunicado.

Asimismo, la UTEP denunció que "enfrenta la persecución" por parte del Gobierno y "el ataque a las y los trabajadores en su conjunto".

"Tanto desde la economía popular que se la rebusca día a día sin políticas públicas que acompañen al sector, como desde el trabajo asalariado que no para de perder poder adquisitivo y convive con la incertidumbre cotidianamente, lucharemos", remarcó la UTEP.

