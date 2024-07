Sociedades Deportivas Anónimas: la AFA proclama la "inalterabilidad" de su Estatuto

Después de que el Gobierno Nacional anunciara la posibilidad de que las asociaciones civiles, como los clubes de fútbol, se transformen en sociedades anónimas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado en el que aclara que, aunque las instituciones tienen la libertad de optar por esta conversión, no podrán participar en sus torneos si lo hacen.

En defensa del "compromiso social"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la legisladora porteña, María Daer, quien explicó que los clubes de fútbol, hoy en día, “defienden en su mayoría el modelo de sociedades civiles sin fines de lucro”, ya que lo que los une es un compromiso social y una tradición histórica respecto a las actividades que se realizan en los establecimientos.

Según la entrevistada, la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas se percibe como “un negocio limitado a un sector específico, que no beneficia al deporte en su conjunto”. “En nuestras instituciones, llevamos a cabo entre 50 y 60 actividades o disciplinas, algunas de las cuales pueden ser rentables y otras no”, contó y sostuvo que, “esto no significa que deban eliminarse”.

La "mercantilización de un sector del fútbol"

Actualmente, “los clubes pueden obtener apoyo económico de patrocinadores privados y firmar contratos que favorezcan la inversión en la institución”, explicó Daer y sostuvo que la propuesta de convertir a los clubes en SAD “parece más un intento de mercantilizar un sector del fútbol, en lugar de mejorar el deporte en general”.

“La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostiene que las instituciones que participan en sus competiciones deben ser sociedades civiles sin fines de lucro”, sostuvo la legisladora y añadió que, “esto evitaría una situación en la que los clubes más ricos siempre ganen, mientras que los que no tienen recursos queden en desventaja”.

Para cerrar, agregó:”Los clubes se esfuerzan por formar los mejores equipos, y ese sacrificio es realizado por los socios, quienes, de alguna manera, son los verdaderos propietarios de las instituciones”.