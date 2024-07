Dólar puré: cuáles son los riesgos de ejercer esta maniobra financiera impulsada por el Presidente Javier Milei

Durante las últimas jornadas, el Presidente Javier Milei impulsó una maniobra financiera conocida como el dólar puré, la cual consiste en comprar dólar mep a un precio considerado barato y después venderlo más caro en las cuevas a través del blue, sin embargo, en el entusiasmo por quedarse la diferencia de vender cada dólar, no se observan las consecuencias. En este contexto, este medio se comunicó con el asesor financiero, Gastón Lentini.

“Estas son prácticas que se dan en nuestro país a consecuencia de que existe el cepo, entonces, el cepo es lo que genera una diferencia entre varios tipos de cambio”, comentó Gastón Lentini sobre la maniobra financiera llamada dólar puré. “Entre esas diferencias nos permite a todos los ciudadanos de a pie buscar procesos para comprar barato y vender caro”, agregó.

Las consecuencias de comprar barato y vender caro

Posteriormente, Lentini planteó: “Nosotros podríamos comprar hoy dólar mep a $1.325 y venderlo en el mercado negro, en las cuevas, en el blue a $1.450, casi $100 por cada dólar, entonces, es una actividad muy suculenta y apetecible”. Sin embargo, manifestó que, “el mercado blue no deja de ser ilegal y si vamos todos corriendo a hacer lo mismo, va a aumentar la demanda del barato y aumentar la oferta del caro”.

“Si vamos todos juntos a comprar el barato, el precio va a subir y, si vamos todos juntos a vender el caro, el precio va a bajar y, automáticamente, vamos a buscar un punto de equilibrio”, desarrolló el entrevistado. Sobre la misma línea, advirtió que, “tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros buscamos jugar este juego, AFIP y los bancos tienen toda la información de nosotros, por lo que después pueden aparecer las multas y los cierres de cuenta”.

Las ideas de la libertad pero a qué precio

Por otro lado, el asesor financiero señaló: “Así como las ideas de la libertad y liberalizar el mercado nos van a acercar a ser un país normal, sin cepo, donde la gente pueda traer la plata y llevarsela, también tenemos que ser cuidadosos porque después el ciudadano de a pie tiene un problema con que no puede sacar créditos, no puede comprar dólares y no puede invertir ese dinero”.

“La idea de dolarización en este caso es con la nuestra”, expresó Lentini. “Lo que tiende este programa tiene que ver con reducir la cantidad de pesos que hay dando vueltas en nuestra economía y aumentar la cantidad de dólares”, finalizó.