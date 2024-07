El Gobierno recibe este martes a los líderes de la CGT: la duda sobre Pablo Moyano

Este martes, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirá al triunvirato de secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT)-Héctor Daer y Carlos Acuña estarán, pero se mantienen las dudas sobre la presencia de Pablo Moyano. El marco es la "apertura al diálogo" propuesta por el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo.

Los sindicalistas fueron citados a las 13 en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada sobre Leandro Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reunirán con Cordero tras haber sido convocados como parte del "diálogo social" que la gestión de Javier Milei busca alcanzar para conformar el Consejo de Mayo, un ámbito que se dedicará a traducir en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo que el presidente libertario firmó con 18 gobernadores.

Fuentes de la central sindical señalaron que el encuentro será un poco "más amplio", por lo que participarán los jefes y también los representantes de los gremios conocidos como "gordos", por ser los que cuentan con mayor cantidad de afiliados en el país, y los "independientes", por quienes conforman, por ejemplo, UPCN y la UOCRA.

No obstante, no estaba confirmada la participación de Pablo Moyano. "Dudo", señaló una fuente de la CGT a la agencia NA tras ser consultada sobre la asistencia del secretario adjunto de Camioneros. En un contexto de despidos, suspensiones y paritarias bajas, es el único del triunvirato que sostiene que no se puede conversar con la gestión libertaria.

Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo anticiparon que la reunión será a "agenda abierta" y tendrá el objetivo de "robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental". Entre otros temas, podrían conversar sobre sobre el futuro de las paritarias, la reforma laboral y la restitución de la cuarta categoría de Ganancias.

El Gobierno convocó a la CGT por paritarias y reforma laboral

Según trascendió, la invitación al encuentro se produjo oficialmente el pasado viernes bajo el título "Primer encuentro del Diálogo Social", como respuesta también al pedido de audiencia que recientemente formuló la CGT como un camino para aplacar futura medidas de fuerza.

Tras la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, desde la central sindical resolvieron no realizar un paro y, por el contrario, solicitar una entrevista con Cordero alegando que, en la actualidad, "no hay relación" con el Gobierno.

La CGT se reunió para definir su estrategia: descartó el paro y busca un diálogo con el Gobierno

Fuentes cercanas a Gobierno señalaron que la agenda del "Diálogo Social" también incluirá otro encuentro con representantes empresariales, aunque este aún no tendría una fecha definida, en línea con la conformación del Consejo de Mayo como anunció Milei el pasado 9 de Julio desde Tucumán.

"La idea del diálogo social no es nueva, no bien asumió en la Secretaría de Trabajo Cordero habló de eso. Además, es un tema que analizó en cada viaje a los foros de la Organización Internacional del Trabajo, siempre lo quiso implementar", indicaron a PERFIL allegados al funcionario que encabezará la reunión de este martes.

La postura del Gobierno

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es conocido por ser un abanderado del diálogo social, quien aprovechó la iniciativa de la CGT para abrir una instancia de negociaciones con sindicalistas y empresarios, algo que hasta el momento se le había hecho imposible.

"En la reunión con la CGT voy a poner todos los temas arriba de la mesa, incluso el de las obras sociales", anticipó el funcionario en diálogo con Infobae y sobre el encuentro señaló: "Es un dato objetivamente bueno que hayan pedido una audiencia. Vamos a tratar de encontrarle soluciones dentro de una mesa de diálogo".

Cordero afirmó que "el diálogo siempre fue convocado", aunque aclaró: "Queremos que este diálogo sea explícito y no quiero transformarlo en un diálogo de condicionamientos políticos. Tenemos que generar un diálogo en el cual el sindicato pueda ser el principal protagonista en materia de empleo y trabajo".

El posible avance sobre la ley "anti-casta" es uno de los temas que preocupa a la dirigencia gremial tras la asunción de Federico Sturzenegger, la cual propone una democratización de los sindicatos a través de elecciones supervisadas por la Justicia, con mandatos limitados a 4 años y un tope de solo una reelección posible.

"Creo que todos estos temas tienen que estar sobre la mesa. Federico es una persona que tiene convicciones y principios éticos magníficos. Como tiene la conciencia cívica tan elevada él propone temas, los lleva adelante dentro de lo que es el ejercicio de sus funciones y luego va escuchando a las partes", indicó.

Luego, sobre la posible restitución del Impuesto a las Ganancias, otro de los temas que genera malestar entre los sindicalistas, agregó: "Cada vez que se pueda bajar un impuesto se va a hacer. Que la gente tenga la certeza absoluta de que lo que se busca es reducir el tamaño del Estado, hacerlo más eficiente y bajar impuestos. Y que cuando haya algún impuesto que no se bajó, tenga la certeza total de que es porque no se pudo, no fue el momento y estamos en un proceso en el cual se necesita ir a un determinado lugar".

